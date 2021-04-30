Уволен главврач столичной детской больницы, известный детский реаниматолог Максим Очеретний

Источник материала: Салiдарнасць

Уволен главный врач 3-й городской детской клинической больницы Минска Максим Очеретний. Об этом TUT.BY стало известно из достоверных источников.





Фото citydog.by

Сам Максим Дмитриевич TUT.BY эту информацию подтвердил, однако обсуждать подробности пока отказался, пообещав рассказать все позже.

Максим Очеретний — известный анестезиолог-реаниматолог. Именно доктор Очеретний в первую волну ковида запустил флешмоб «Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома», разместив свое фото в медицинском халате с этой подписью у себя на странице в Facebook. Его поддержали другие врачи.

Он также участвовал в записи видео, в котором медики рассказывают, как вести себя во время пандемии и призывали не поддаваться панике. Мамы маленьких пациентов называют Очеретнего — волшебником, благодаря которому удалось сохранить не одну детскую жизнь и здоровье.

Напомним, это уже не первая громкая отставка в медицинской среде. Так в августе прошлого года Минздрав уволил директора РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека. На решение чиновников из министерства не повлияли обращения коллектива РНПЦ в Администрацию президента, Совет министров, Министерство здравоохранения и Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения с просьбой оставить Мрочека на должности.

12 апреля из РНПЦ неврологии и нейрохирургии был уволен врач Руслан Бадамшин. Причиной для увольнения послужило то, что 8 апреля после выхода из Жодинского СИЗО доктор пришел на работу в Минске на два часа позже.

В конце апреля стало известно, что в столичной больнице скорой медицинской помощи ушел с должности заместитель главного врача по медицинской части Борис Пискун, который проработал на этой должности в БСМП 15 лет.