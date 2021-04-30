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Новый посол РФ Лукьянов вручил копии верительных грамот главе МИД Макею

30.04.2021 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Новый посол России Евгений Лукьянов 30 апреля вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею.

Новый посол РФ Лукьянов вручил копии верительных грамот главе МИД Макею
Фото МИД Беларуси

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, Макей поздравил посла с началом дипломатической миссии в Беларуси и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.

69-летний Евгений Лукьянов был назначен послом 25 марта этого года.

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Новый посол России Евгений Лукьянов 30 апреля вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею.
 
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