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Новый посол РФ Лукьянов вручил копии верительных грамот главе МИД Макею
Источник материала: Навiны
Новый посол России Евгений Лукьянов 30 апреля вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею.
Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, Макей поздравил посла с началом дипломатической миссии в Беларуси и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления всесторонних отношений между Минском и Москвой.
В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, а также взаимодействия в рамках интеграционных объединений.
69-летний Евгений Лукьянов был назначен послом 25 марта этого года.
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Новый посол России Евгений Лукьянов 30 апреля вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Владимиру Макею.
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