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Биржа: последние апрельские торги обвалили все основные валюты

30.04.2021 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В последний день апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже упали все основные иностранные валюты.

Биржа: последние апрельские торги обвалили все основные валюты

По данным БВФБ, свои сессии они завершили на следующих позициях:

  • российский рубль — 3,4165 белорусского рубля за 100 российских (-0,0273 пункта);
  • евро — 3,0961 белорусского рубля (-0,0066 пункта);
  • доллар — 2,5597 белорусского рубля (-0,0019 пункта).

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Теги: Курсы валют
 
 
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В последний день апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже упали все основные иностранные валюты.
 
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