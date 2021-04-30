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Биржа: последние апрельские торги обвалили все основные валюты
Источник материала: Навiны
В последний день апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже упали все основные иностранные валюты.
По данным БВФБ, свои сессии они завершили на следующих позициях:
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В последний день апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже упали все основные иностранные валюты.
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