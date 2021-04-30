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Дело о «госперевороте». КГБ назвал всех обвиняемых

30.04.2021 14:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В качестве обвиняемых по делу о заговоре с целью захвата государственной власти согласно ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса привлечены девять человек.

Дело о «госперевороте». КГБ назвал всех обвиняемых

Как сообщает БелТА со ссылкой на официального представителя КГБ Андрея Яроша (БелаПАН получить комментарий Яроша не удалось), фигурантами дела являются Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев, Ольга Голубович, Дмитрий Щигельский, Александр Перепечко, Павел Кулаженко, Виталий Макаренко и Игорь Макар.

Федута, Зенкович, Костусев и Голубович находятся в СИЗО КГБ.

Генеральная прокуратура в отношении Щигельского, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макара заочно применила меру пресечения в виде заключения под стражу.

«Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединенных Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела, — сказал Ярош. — Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и Украину соответственно. КГБ ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки наших запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности».

 

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В качестве обвиняемых по делу о заговоре с целью захвата государственной власти согласно ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса привлечены девять человек.
 
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