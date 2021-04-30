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Дело о «госперевороте». КГБ назвал всех обвиняемых
Источник материала: Навiны
В качестве обвиняемых по делу о заговоре с целью захвата государственной власти согласно ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса привлечены девять человек.
Как сообщает
Федута, Зенкович, Костусев и Голубович находятся в СИЗО КГБ.
Генеральная прокуратура в отношении Щигельского, Перепечко, Кулаженко, Макаренко и Макара заочно применила меру пресечения в виде заключения под стражу.
«Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединенных Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела, — сказал Ярош. — Одновременно инициирован вопрос об экстрадиции названных лиц в Беларусь. Аналогичные поручения в отношении Игоря Макара и Виталия Макаренко в ближайшее время будут направлены в Литву и Украину соответственно. КГБ ожидает от американских и других иностранных партнеров оперативной и всесторонней проработки наших запросов, а также положительного решения вопросов об экстрадиции в Беларусь перечисленных граждан для их привлечения к установленной законом ответственности».
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В качестве обвиняемых по делу о заговоре с целью захвата государственной власти согласно ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса привлечены девять человек.
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