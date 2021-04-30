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В Швеции готовят изменения в законодательство о миграции

30.04.2021 14:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство Швеции подало в парламент проект изменений в миграционное законодательство.

Если его поддержат, изменения могут вступить в силу летом 2021 года. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Новый закон может заменить временное законодательство, введенное в 2016 году, чтобы уменьшить беспрецедентное количество запросов о получении убежища - в 2015 году их количество подскочило до 163 000, почти на 100 тысяч по сравнению с показателями предыдущих лет.

В 2019 году количество просьб об убежище снизилось до около 22 тысяч, а в 2020 году - до 13 000. Впрочем, правительство не хочет, чтобы количество запросов после изменений снова возросло.

Проектом закона предлагают сделать вид на жительство для беженцев, как правило, ограниченным во времени. До введения временного законодательства в 2016 году разрешения были, как правило, постоянными, а с 2016 года - в основном временными.

Также закон предусматривает ослабление требований относительно содержания семьи для граждан Швеции и стран ЕС / Европейской экономической зоны, которые хотят привезти в страну своего партнера или партнершу, и упрощает переезд членов семьи в Швецию для тех людей, которые имеют там постоянный вид на жительство.

 
 
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Правительство Швеции подало в парламент проект изменений в миграционное законодательство.
 
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