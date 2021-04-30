ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Семье Ромы, который спас на пожаре брата, выделяют двухэтажный дом Мядельском районе

30.04.2021 14:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В агрогородке Занарочь Мядельского района семье 12-летнего Ромы, который в деревне Сидоровичи спас на пожаре своего полуторогодовалого брата, райисполком выделяет двухэтажный дом с водой, отоплением и подвалом.

Семье Ромы, который спас на пожаре брата, выделяют двухэтажный дом Мядельском районе
Сгоревший дом восстановлению уже не подлежит
Вопрос о выделении жилья рассматривался сегодня утром, 30 апреля, в Мяделе. На совещании в райисполкоме присутствовал председатель Занарочского сельского исполнительного комитета Владимир Зеленкевич. Он рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

— Алексей, отец Ромы, со спасенным мальчиком, которому в декабре исполнился год, и со вторым пятилетним сыном сейчас живет у своих родителей в Занарочи. Здесь же, в агрогородке, есть двухэтажный коттедж бабушки Алексея. Сама она проживает у детей в Минске. Из столицы уже привезли ключи от этого коттеджа, и Алексей с сыновьями может временно туда переехать. Там все условия — мебель, кухня. Мы же сегодня в райисполкоме решили вопрос о предоставлении семье арендного жилья. Это тоже двухэтажный дом, размером 180 квадратных метров, со всеми подведенными коммуникациями и большим подвалом, с тремя входами. Но, там нужно внутри привести его в порядок — подкрасить, подклеить обои. Я сейчас буду разговаривать с руководителями организаций, которые это сделают.

Владимир Зеленкевич отметил, что постараются сделать быстро, чтобы в течение нескольких дней или недели семья могла въехать в этот дом.

Одновременно получено разрешение от банка о предоставлении кредита на строительство семье своего нового жилья. Уже выделен участок в Занарочи. Подрядчиков строительства тоже помогут быстро найти.

Кроме решения вопроса с временным арендным жильем, Владимир Зеленкевич занимался в Мяделе другими проблемами по этому пожару. Сгорели свидетельства о рождении детей и свидетельство о браке их родителей. Председатель Занарочского сельисполкома в ЗАГСе просил побыстрее сделать копии этих документов.

Быстро собираются помочь семье работники Белгосстраха, которые считают ущерб от пожара и готовятся выплатить страховку.

— Каждая копейка им сейчас важна, — говорит Владимир Зеленкевич. — У меня не перестает звонить телефон. Люди предлагают финансовую помощь семье, некоторые — даже жилье в Минске. Но, самое главное сейчас — это восстановление здоровья Ромы. Мальчик получил 50% ожогов тела. Ребенок введен в искусственную кому. У Ромы порезы на теле. Представляете, парню пришлось выбивать стекло стеклопакета в окне, спасая своего брата. Мама сейчас находится с Ромой в Минске. У спасенного мальчика, кстати, ни царапины, ни ожога.

Владимир Зеленкевич отметил, что помощь семье Ромы сейчас спешит отовсюду. Даже звонят из храмов и предлагают организовать молитвы за здравие Ромы.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В агрогородке Занарочь Мядельского района семье 12-летнего Ромы, который в деревне Сидоровичи спас на пожаре своего полуторогодовалого брата, райисполком выделяет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Самый большой в мире самолет взлетел во второй раз в истории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by