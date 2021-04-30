Юрий Царик: Фильм ОНТ - лучшее доказательство непричастности США к заговору













пишет на своей странице в Facebook сооснователь и заместитель директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик. Фильм является лучшим документальным подтверждением того, что власти США непричастны к действиям заговорщиков. Было очевидно, что задача перед журналистами стояла провести линию именно о причастности властей США. Но поскольку на ОНТ при Маркове, как ни странно для кого-то покажется, руководствуются определёнными стандартами объективности и доказательности, задачу эту решить не удалось. Нет ни слов сотрудников КГБ о причастности властей США, ни признаний самого Юрия Зенковича. И даже о мифической причастности Mike Carpenter в кадре говорит Чуденцов, а не сам Зенкович, да и то в том духе, что слышал, мол, это имя от Зенковича при неизвестно каких обстоятельствах,на своей странице в Facebook сооснователь и заместитель директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований Юрий Царик.





В итоге для того, чтобы решить политическую задачу (выполнить заказ), но соблюсти объективность, все дружно вынуждены были использовать фигуру Дмитрия Щигельского, как якобы "руководителя заговора" и "посредника" между заговорщиками и властями США (ЦРУ/ФБР/Пентагон). Логика понятная. Для Зенковича и Федуты сказать об этом - это способ показать, что не они главные в заговоре и ослабить обвинение в отношении себя. Для журналистов (с точки зрения выполнения заказа) тоже резон есть: поскольку с Щигельского показания взять невозможно, то именно его и можно обвинять во всех смертных грехах.





Из факта непричастности властей США к "заговору" следует множество вопросов. Например, почему предполагаемый дом для удержания и "пыток" должностных лиц искали рядом с границей с Россией? Что это у Зенковича за бизнесмены в Москве, которые "дают" ему "ресторан на проведение мероприятия"? Ну и, по более ранним выпускам "сериала", - откуда у Макара связи в верхушке ФСБ России? И так далее.





В итоге на выходе получился добротный пропагандистский фильм, хороший медиа-продукт. Но истина, как всегда в таких случаях, оказалась никому не нужной.