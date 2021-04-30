Второй инцидент за месяц: боевой вертолет Польши нарушил границу Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 30 апр – Sputnik. Вертолет Ми-24 польских ВВС ночью 29 апреля 2021 года пересек белорусскую границу в Брестской области. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Как следует из сообщения белорусского военного ведомства, военно-транспортное воздушное судно Польши в 2 часа 02 минуты засекли белорусские средства радиоэлектронной разведки. Вертолет-нарушитель следовал в районе населенного пункта Козловичи.

Системы противовоздушной обороны сопровождали вертолет и подтвердили факт, что затем Ми-24 совершил разворот и покинул территорию Беларуси вблизи деревни Теребунь. У Минобороны есть объективные доказательства, что во время полета вертолет дважды пересек реку Западный Буг, которая является естественной преградой на сухопутном участке белорусско-польской границы.

В связи с инцидентом в Министерство обороны Беларуси был вызван польский военный атташе. Дипломату указали на факт нарушения и на участившиеся случаи нарушений. А также напомнили об отсутствии результатов разбирательств за 12 апреля 2021 года. Тогда неизвестный летательный аппарат также пересек границу и скрылся на польской территории.

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