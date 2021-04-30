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Второй инцидент за месяц: боевой вертолет Польши нарушил границу Беларуси
30.04.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК 30 апр – Sputnik. Вертолет Ми-24 польских ВВС ночью 29 апреля 2021 года пересек белорусскую границу в Брестской области. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
Как следует из сообщения белорусского военного ведомства, военно-транспортное воздушное судно Польши в 2 часа 02 минуты засекли белорусские средства радиоэлектронной разведки. Вертолет-нарушитель следовал в районе населенного пункта Козловичи.
Системы противовоздушной обороны сопровождали вертолет и подтвердили факт, что затем Ми-24 совершил разворот и покинул территорию Беларуси вблизи деревни Теребунь. У Минобороны есть объективные доказательства, что во время полета вертолет дважды пересек реку Западный Буг, которая является естественной преградой на сухопутном участке белорусско-польской границы.
В связи с инцидентом в Министерство обороны Беларуси был вызван польский военный атташе. Дипломату указали на факт нарушения и на
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Данные о вторжении в белорусское воздушное пространство подтверждены средствами ПВО, в Министерство обороны Беларуси вызывали польского военного атташе.
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