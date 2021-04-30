ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Второй инцидент за месяц: боевой вертолет Польши нарушил границу Беларуси

30.04.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК 30 апр – Sputnik. Вертолет Ми-24 польских ВВС ночью 29 апреля 2021 года пересек белорусскую границу в Брестской области. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Как следует из сообщения белорусского военного ведомства, военно-транспортное воздушное судно Польши в 2 часа 02 минуты засекли белорусские средства радиоэлектронной разведки. Вертолет-нарушитель следовал в районе населенного пункта Козловичи. 

YouTube / Warmia i Mazury
Эхо Грюнвальдской битвы: в Польше нашли средневековый меч – видео

Системы противовоздушной обороны сопровождали вертолет и подтвердили факт, что затем Ми-24 совершил разворот и покинул территорию Беларуси вблизи деревни Теребунь. У Минобороны есть объективные доказательства, что во время полета вертолет дважды пересек реку Западный Буг, которая является естественной преградой на сухопутном участке белорусско-польской границы. 

В связи с инцидентом в Министерство обороны Беларуси был вызван польский военный атташе. Дипломату указали на факт нарушения и на участившиеся случаи нарушений. А также напомнили об отсутствии результатов разбирательств за 12 апреля 2021 года. Тогда неизвестный летательный аппарат также пересек границу и скрылся на польской территории. 

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данные о вторжении в белорусское воздушное пространство подтверждены средствами ПВО, в Министерство обороны Беларуси вызывали польского военного атташе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Апазыцыйныя партыі і прафсаюзы Беларусі заклікалі ўлады «спыніць палітычны тэрор»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by