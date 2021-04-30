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Неисправимый романтик: Джо Байден сделал неожиданный подарок жене

30.04.2021 14:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Президент США удивил фанатов своим романтичным жестом: Джо Байден преподнес неожиданный и приятный подарок своей супруге Джилл.

На днях чета Байденов отправилась на общественный митинг в штате Джорджия. После супруги хотели съездить в гости к политику Джимми Картеру и его жене. Папарацци подловили президента и первую леди США по прилету в место назначение и успели запечатлеть один из самых любопытных и милых моментов их общения.

Когда Джо Байден и Джилл направлялись к трапу самолета, президент неожиданно остановился, а после совершил необычный жест - сорвал одуванчик с лужайки и преподнес его своей любимой жене.

Несмотря на то, что на лице первой леди была защитная маска, поклонники смогли разглядеть ее улыбку через мимику и морщинки под глазами.

Кстати, на летном поле пара выглядела не просто очаровательно, но и стильно. Для выхода в свет Джо выбрал темно-синий костюм, голубую рубашку и классический галстук, а вот Джилл снова надела платье в лимоны от бренда Oscar de la Renta, в котором была на премии "Мужественные женщины". А до этого в таком же наряде, но другой модели засветилась беременная Меган Маркл.

 
 
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Папарацци удалось запечатлеть трогательный момент общения американского лидера и его спутницы в платье как у Меган Маркл.
 
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