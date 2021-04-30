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У жителя Барановичей с банковских карт похищено более 33 тысяч рублей

30.04.2021 14:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По данным следствия, 62-летнему мужчине в Viber позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. В ходе разговора звонивший сообщил, что с банковской карты мужчины пытаются похитить деньги. Для того чтобы остановить операцию, собеседник предложил сообщить ему реквизиты банковской карты, что пенсионер и сделал. После этого с его счета было похищено более 24 тысяч рублей. После часового разговора, поддавшись на убеждения афериста, мужчина сообщил о наличии у него карточки другого банка, предоставив и ее реквизиты. Воспользовавшись полученной информацией, злоумышленники оформили на имя потерпевшего онлайн-кредит на 8 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 
 
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По данным следствия, 62-летнему мужчине в Viber позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. В ходе разговора звонивший сообщил, что с банковской...
 
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