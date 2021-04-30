В Гомеле во время потасовки в ночном клубе досталось милиционеру

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Наряд Департамента охраны приехал, чтобы разнять дебоширов, которые устроили драку. Когда правоохранители усмиряли пыл горячих парней, из-за спины к одному из милиционеров подбежал мужчина и ударил его ногой в шлем. После этого молодчик пытался скрыться, но буквально через несколько секунд был задержан.

Анастасия Марченко, официальный представитель Департамента охраны МВД Беларуси: 21-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее проблем с законом не имел и причину своего поступка пояснить не смог. Для дальнейших разбирательств фигурант доставлен в РОВД. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.