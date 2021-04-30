ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле во время потасовки в ночном клубе досталось милиционеру

30.04.2021 14:39 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Наряд Департамента охраны приехал, чтобы разнять дебоширов, которые устроили драку. Когда правоохранители усмиряли пыл горячих парней, из-за спины к одному из милиционеров подбежал мужчина и ударил его ногой в шлем. После этого молодчик пытался скрыться, но буквально через несколько секунд был задержан.

Анастасия Марченко, официальный представитель Департамента охраны МВД Беларуси: 21-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения, ранее проблем с законом не имел и причину своего поступка пояснить не смог. Для дальнейших разбирательств фигурант доставлен в РОВД. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наряд Департамента охраны приехал, чтобы разнять дебоширов, которые устроили драку. Когда правоохранители усмиряли пыл горячих парней, из-за спины к одному из...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: Дзень памяці Ўладзімера Дамашэвіча
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by