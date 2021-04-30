«Когда все стали уезжать из Беларуси, я в нее вернулась». Минчанка о возвращении из Варшавы

Источник материала: Tut.by

Яна смеется: в то время, когда все начали уезжать из страны, она в нее вернулась. Девушка закончила БНТУ, а после получила карту поляка — и продолжила учебу в Польше. Яна осела в Варшаве, но после событий августа поняла, что ее место в Беларуси.





— В свое время меня побудила переехать учеба. После БНТУ я поступила в Варшавский университет на специальность «урбанистика и регинолистика». Училась бесплатно и получала стипендию — около $ 300 в месяц. Удивляло то, что чужая страна готова принять тебя на бесплатное обучение да еще и помогать немаленькой стипендией. Для сравнения: когда поступала в Беларуси, бесплатными были только 7 мест.

После учебы в магистратуре Яна работала бариста. Пока общалась с клиентами, подтянула знания польского и расширила свой круг общения. Чуть позже устроилась в логистическую фирму, которой управляли белорусы. Девушка рассказывает, что по отношению к приезжим поляки ведут себя неоднозначно:

— Я не могу сказать, что поляки нам рады. В целом, отношение нормальное, но было пару случаев, когда отчетливо ощущалось, что тебя ставят как будто на ступеньку ниже. Трудоустроиться не так уж легко, чувствуется, что они охотнее наймут местных, чем нас. При этом я уверена, что среди белорусов есть специалисты и сильнее, и образованнее. Тем не менее, поначалу найти работу можно только в сферах обслуживания, гастрономии, строительстве.





Как минус девушка выделяет очень высокую стоимость съемного жилья. Однокомнатная квартира-студия на двоих стоила в районе $ 600. В первое время после переезда арендовать жилье было просто, но потом ситуация поменялась:

— Сейчас доверие пропало, всё стали оформлять только через нотариуса. А бывали вообще странные случаи: звонишь по поводу сдачи квартиры, а поляки сразу спрашивают национальность. Слышат, что белорусы — и «заряжают» дополнительную цену или депозит в $ 3000. Или еще лучше: просто отказывают в аренде.

Но есть в польской жизни и существенные плюсы:

— Главное отличие поляков от белорусов в том, что наши соседи как будто проще и здоровее относятся к жизни. Это заметно даже по тому, как они выглядят: в отличие от минчан, например, совершенно не заморачиваются насчет трендов и того, какое впечатление произведут на окружающих.





Кроме всего прочего, в Польше очень хорошо развита транспортная система, велосипедные станции. Во всем — стремление к экологичности. В Польше много красивых мест, уровень жизни выше, сама жизнь намного удобнее. Летом проходит куча концертов, выставок, каких-то занятий на свежем воздухе. Есть множество парков, в которых организованы зоны для комфортного отдыха — с шезлонгами, площадками для детей, кафе и ресторанами. В Польше как будто дышится легче.

И тем не менее, в августе девушка вернулась в Беларусь:

— С 9 по 11 августа я находилась в Польше. Мне не давало покоя ощущение, что все начали бороться за свои права, свой голос, свое мнение и желание жить в стране, где есть закон и уважение к твоей позиции, а я сижу и со стороны за этим наблюдаю. Будто бы просто жду, какая еще жесть будет дальше. Мне это не понравилось!

В общем, события в стране стали последним толчком вернуться обратно, как бы странно это ни звучало.





Сейчас Яна живет в Минске. Чтобы попусту не терять время — преподает детям польский язык на языковых курсах.

— Пока я остаюсь здесь, работаю и провожу время с родными и близкими мне людьми. Больно смотреть, какой идет прессинг, запугивание, статьи — по поводу и без, сокращения. Люди боятся, и я понимаю, но все же верю, что нужно что-то делать. И делаю, по мере своих сил.





Я не говорю, что вернулась навсегда, но в момент, когда я решилась ехать домой, мне стало легче. Мне хотелось быть рядом с моим народом. Хотелось жить дома, где твои родные и друзья, а не искать лучшей жизни в другой стране.