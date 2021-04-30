ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Билборд с российской певицей появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке

30.04.2021 14:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Билборд с российской певицей Монеточкой появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Его в честь запуска программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии разместил Spotify. Об этом сообщается в сообществе музыкального сервиса.


Музыкальный сервис сообщает, что Монеточка — идеальное воплощение молодой self-made исполнительницы. Уже в 18 лет она выпустила свой первый альбом с 12 треками, исполненными под фортепиано, а уже через два года вышел ее первый студийный альбом «Раскраски для взрослых». Сегодня у Монеточки более 300 тысяч ежемесячных слушателей в Spotify. Самый популярный трек исполнительницы «Каждый раз», набрал более 4 миллионов прослушиваний.

— Обложка первого плейлиста Equal со мной на Таймс Сквер — это такая вещь, о которой я даже не смела мечтать. Поэтому я хочу, чтобы каждая девочка, которая слушает мою музыку, в отличие от меня все-таки не боялась мечтать и помнила, что даже самые безумные мечты могут сбываться — поделилась певица.

Отмечается, что согласно статистике Spotify, что только один из пяти исполнителей в музыкальном чарте — женщина. Сервис стал вести плейлист Equal Russia, в котором собраны треки российских исполнительниц.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Билборд с российской певицей Монеточкой появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Его в честь запуска программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии разместил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Второй инцидент за месяц: боевой вертолет Польши нарушил границу Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by