Билборд с российской певицей появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке

Источник материала: Tut.by

Билборд с российской певицей Монеточкой появился на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Его в честь запуска программы по поддержке женщин в музыкальной индустрии разместил Spotify. Об этом сообщается в сообществе музыкального сервиса.





Музыкальный сервис сообщает, что Монеточка — идеальное воплощение молодой self-made исполнительницы. Уже в 18 лет она выпустила свой первый альбом с 12 треками, исполненными под фортепиано, а уже через два года вышел ее первый студийный альбом «Раскраски для взрослых». Сегодня у Монеточки более 300 тысяч ежемесячных слушателей в Spotify. Самый популярный трек исполнительницы «Каждый раз», набрал более 4 миллионов прослушиваний.

— Обложка первого плейлиста Equal со мной на Таймс Сквер — это такая вещь, о которой я даже не смела мечтать. Поэтому я хочу, чтобы каждая девочка, которая слушает мою музыку, в отличие от меня все-таки не боялась мечтать и помнила, что даже самые безумные мечты могут сбываться — поделилась певица.

Отмечается, что согласно статистике Spotify, что только один из пяти исполнителей в музыкальном чарте — женщина. Сервис стал вести плейлист Equal Russia, в котором собраны треки российских исполнительниц.