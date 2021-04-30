|
Мать года. Посмотрите, как самка опоссума проносит своих детенышей по забору (и не падает)
Источник материала: Tut.by
Видео, которое приковывает взгляд и заставляет сопереживать, опубликовала в TikTok Линдси Мэтьюз. Ролик уже набрал более 6 млн просмотров.
На нем видно, как мама-опоссум переносит своих малышей по тонкому забору — за ее спину цепляются не меньше восьми детенышей. Зверек показывает чудеса эквилибристики. По крайней мере, в течение 10 секунд (пока длится ролик) он ни разу не оступился.
Опоссумы — сумчатые животные, однако они нередко переносят своих детенышей на спине. Как правило, это объясняется тем, что малыши совершенно беспомощны. Зато потомство отлично умеет цепляться за мамин мех.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правда, неясно, донесла ли мама-опоссум до пункта назначения: видео прерывается.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)