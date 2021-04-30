Мать года. Посмотрите, как самка опоссума проносит своих детенышей по забору (и не падает)

Источник материала: Tut.by

Видео, которое приковывает взгляд и заставляет сопереживать, опубликовала в TikTok Линдси Мэтьюз. Ролик уже набрал более 6 млн просмотров.

На нем видно, как мама-опоссум переносит своих малышей по тонкому забору — за ее спину цепляются не меньше восьми детенышей. Зверек показывает чудеса эквилибристики. По крайней мере, в течение 10 секунд (пока длится ролик) он ни разу не оступился.

Опоссумы — сумчатые животные, однако они нередко переносят своих детенышей на спине. Как правило, это объясняется тем, что малыши совершенно беспомощны. Зато потомство отлично умеет цепляться за мамин мех.