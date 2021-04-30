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Минобороны снова заявило о нарушении воздушной границы Беларуси со стороны Польши
Источник материала: Tut.by
Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале
Как пишет оборонное ведомство, 29 апреля в 2.02 ночи радиолокационная разведка ВВС и войск ПВО засекла в районе погранперехода Козловичи вертолет Ми-24, который через минуту покинул воздушное пространство Беларуси.
Сообщается, что вертолет сопровождался средствами ПВО.
В связи с инцидентом сегодня, 30 апреля, в Минобороны вызвали польского атташе по вопросам обороны. Ему выразили озабоченность участившимися случаями нарушения госграницы Республики Беларусь и заявили о необходимости провести разбирательство и проинформировать белорусскую сторону о результатах.
Ранее Минобороны
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Это уже второе заявление за апрель.
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