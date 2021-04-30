Минобороны снова заявило о нарушении воздушной границы Беларуси со стороны Польши

Источник материала: Tut.by

Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале сообщило о повторном нарушении границы с Польшей в воздушном пространстве.



Ми-24. Иллюстративное фото: airwar.ru

Как пишет оборонное ведомство, 29 апреля в 2.02 ночи радиолокационная разведка ВВС и войск ПВО засекла в районе погранперехода Козловичи вертолет Ми-24, который через минуту покинул воздушное пространство Беларуси.

Сообщается, что вертолет сопровождался средствами ПВО.



Источник: Министерство обороны Республики Беларусь

В связи с инцидентом сегодня, 30 апреля, в Минобороны вызвали польского атташе по вопросам обороны. Ему выразили озабоченность участившимися случаями нарушения госграницы Республики Беларусь и заявили о необходимости провести разбирательство и проинформировать белорусскую сторону о результатах.

Ранее Минобороны заявляло , что 12 апреля неизвестное воздушное судно уже нарушало границу Беларуси в воздушном пространстве с польской стороны. В Польше тогда сообщили в ответ , что военные летательные аппараты границу не пересекали. Польские СМИ предполагали , что это мог быть беспилотник, перевозивший контрабандные сигареты.