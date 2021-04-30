Проект по основам кибербезопасности и онлайн-этикету для подростков теперь доступен онлайн

Источник материала: Tut.by

Образовательный проект компании МТС «Дети в интернете» переходит в онлайн — об этом сообщает пресс-служба МТС. Теперь пройти обучение по основам кибербезопасности и онлайн-этикету сможет каждый школьник. Уроки будут доступны в YouTube , а о том, как правильно вести себя в интернете, расскажут популярные белорусские блогеры.



Скриншот видео. Источник: МТС Беларусь / YouTube

Основные темы уроков — безопасные пароли, защита личных данных и этикет онлайн-общения. Школьники научатся защищать свои гаджеты, правильно общаться в сети, чтобы не стать жертвой злоумышленников, и узнают, почему стоит заботиться об онлайн-репутации.

Видеоуроки размещены на официальном YouTube-канале МТС. Посмотреть их можно здесь . В роли учителей и ведущих выступят популярные белорусские блогеры. Проект подготовлен при поддержке Ассоциации «Кибер индустрия».

«Сегодня подрастающее поколение проводит много времени, просматривая различные ролики в интернете. Мы хотим предложить детям контент, который не только порадует их, но и принесет ощутимую пользу. Образовательный проект „Дети в интернете“ посвящен основам кибербезопасности, знание которых поможет школьникам правильно серфить в интернете», — отметили в пресс-службе компании.

Проект «Дети в интернете» стартовал более восьми лет назад в виде офлайн-уроков. Всего за время существования проекта мастер-классы по безопасному поведению в Сети прошли более 10 тысяч школьников. Занятия проводились во всех регионах Беларуси.