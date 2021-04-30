|
Проект по основам кибербезопасности и онлайн-этикету для подростков теперь доступен онлайн
Источник материала: Tut.by
Образовательный проект компании МТС «Дети в интернете» переходит в онлайн — об этом сообщает пресс-служба МТС. Теперь пройти обучение по основам кибербезопасности и онлайн-этикету сможет каждый школьник. Уроки будут доступны в
Основные темы уроков — безопасные пароли, защита личных данных и этикет онлайн-общения. Школьники научатся защищать свои гаджеты, правильно общаться в сети, чтобы не стать жертвой злоумышленников, и узнают, почему стоит заботиться об онлайн-репутации.
Видеоуроки размещены на официальном YouTube-канале МТС. Посмотреть их можно
«Сегодня подрастающее поколение проводит много времени, просматривая различные ролики в интернете. Мы хотим предложить детям контент, который не только порадует их, но и принесет ощутимую пользу. Образовательный проект „Дети в интернете“ посвящен основам кибербезопасности, знание которых поможет школьникам правильно серфить в интернете», — отметили в пресс-службе компании.
Проект «Дети в интернете» стартовал более восьми лет назад в виде офлайн-уроков. Всего за время существования проекта мастер-классы по безопасному поведению в Сети прошли более 10 тысяч школьников. Занятия проводились во всех регионах Беларуси.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проект «Дети в интернете» стартовал более восьми лет назад в виде офлайн-уроков.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)