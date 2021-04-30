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Чтобы избежать столкновения, водитель выехал на встречную. А как бы действовали вы? (видео)

30.04.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера в вечерний час пик на проспекте Независимости в Минске, в районе парка Челюскинцев, произошла опасная ситуация: автомобиль выехал на полосу встречного движения. Водитель пытался избежать столкновения в своей полосе, вот и свернул в сторону. А как бы вы поступили на его месте?

Видео со своего регистратора корреспонденту Onliner предоставил наш читатель, благодаря этой записи можно оценить действия всех участников инцидента. Очевидец утверждает, что все закончилось дорожно-транспортным происшествием.

Автор видео двигался по проспекту Независимости со стороны улицы Сурганова в направлении улицы Макаенка. В том же направлении ехал автомобиль BMW: водитель решил перестроиться из крайней левой полосы вправо, но третий ряд внезапно замедлился, BMW тоже резко затормозил. Двигавшийся следом в крайнем ряду водитель оказался в трудном положении: дистанции не хватало, торможение в полосе наверняка привело бы к столкновению с BMW. Водитель свернул влево, выехал на полосу встречного движения, где в этот момент ехала Skoda. Слышен звук удара.

Правильно говорить о необходимости соблюдения безопасной дистанции, о реагировании на препятствие, даже о правилах перестроения. Но в реальной ситуации, когда видно, что все идет к аварии, а на реакцию остаются доли секунды, водители действуют практически на инстинктах. И нередко это приводит к таким вот неприятностям.

Ка бы вы действовали в такой ситуации?

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Теги: Минск
 
 
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Вчера в вечерний час пик на проспекте Независимости в Минске, в районе парка Челюскинцев, произошла опасная ситуация: автомобиль выехал на полосу встречного...
 
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