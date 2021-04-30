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Британец? Нет, китаец: в Минск привезли электрокар Weltmeister EX5

30.04.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Название китайского бренда переводится как «чемпион мира». Причем, что удивительно, не с английского, а с немецкого языка. Впрочем, нас всех больше волнует не этимология, а характеристики, цена и качество сборки этой «электрички», поэтому пойдем по порядку.

Британец? Нет, китаец: в Минск привезли электрокар Weltmeister EX5

Что под капотом?

Кроссовер оснащается электродвигателем производства компании BorgWarner, развивающим мощность 217 л. с. и выдающим 315 Н·м крутящего момента. Привод — передний. Литий-ионная аккумуляторная батарея предлагается в четырех вариантах, емкостью 48 / 52,5 / 56,9 / 59,5 кВт·ч. Конкретно этот экземпляр оснащен 52,5 киловаттной батарей.

Британец? Нет, китаец: в Минск привезли электрокар Weltmeister EX5

Какая батарея?

В зависимости от емкости батареи отличается и запас хода на одной зарядке. Для базовой версии обещают 300 км, для топовой EX5 Pro с 59,5-киловаттной батареей — все 600. У данной версии прогнозируемый запас хода — 400 километров. И это похоже на правду, потому что во время съемки слегка разряженного Weltmeister бортовой компьютер показывал оптимистичные 339 км. А вот разгон до 100 км/ч по электрическим меркам довольно медлителен: обещают 8,5 секунды.




Сколько стоит?

«Конкретно этот экземпляр 2020 года оценен в $26,5 тысячи долларов США, — комментирует Алексей Мартыновский, соучредитель автоцентра „ГринКарс“. — В Китае стоимость нового EX5 начинается от 19 тысяч, а конкретно такая комплектация будет стоить 21 тысячу. Со всеми накладными расходами в Минске новый Weltmeister EX5 будет стоить примерно 25 тысяч. Срок поставки — около двух месяцев».





Что с качеством и оснащением?

Качество интерьера любителей премиума наверняка не впечатлит: собрано все аккуратно, но пластик довольно простенький. Зато с оснащением все в порядке: для EX5 доступна даже система автоматического пилотирования 2-го уровня Living Pilot. Она самостоятельно набирает заданную скорость, удерживает авто в полосе движения, останавливается либо экстренно тормозит в зависимости от дорожной обстановки. Также она способна выехать с парковки в автоматическом режиме. Что касается зарядки, то EX5 оснащается 6,6 киловаттным зарядным устройством, которое через переходник для разъема GBT может за 30 минут пополнить заряд с 30% до 80%. В задней части есть еще один порт — для медленной зарядки. Что касается конструкции авто в целом, то ничего сверхъестественного здесь нет: к примеру, задняя подвеска представляет собой обычную полузависимую балку на пружинах.

Британец? Нет, китаец: в Минск привезли электрокар Weltmeister EX5

 
Теги: Минск
 
 
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Название китайского бренда переводится как «чемпион мира». Причем, что удивительно, не с английского, а с немецкого языка. Впрочем, нас всех больше волнует не...
 
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