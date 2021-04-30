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Минчанка написала твит с измененным гимном Беларуси. Заведено уголовное дело
Источник материала: Onliner
Милиция сообщила сегодня о задержании 26-летней минчанки, учительницы музыки. Поводом стал ее пост в Twitter, в котором она изменила слова государственного гимна. Следователи возбудили уголовное дело за надругательство над государственным символом.
По информации милиции, девушка изменила текст гимна, «тем самым придав ему экстремистскую направленность».
«Девушка разместила в интернете пост, в котором совершила надругательство над текстом государственного гимна, изменив слова. Доступ к записи оказался свободным, поэтому публикацию могли смотреть и распространять пользователи интернета», —
На видео, которое распространила милиция, девушка ответила утвердительно на вопрос, раскаивается ли она в публикации этого твита.
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Милиция сообщила сегодня о задержании 26-летней минчанки, учительницы музыки. Поводом стал ее пост в Twitter, в котором она изменила слова государственного гимна....
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