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Минчанка написала твит с измененным гимном Беларуси. Заведено уголовное дело

30.04.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Милиция сообщила сегодня о задержании 26-летней минчанки, учительницы музыки. Поводом стал ее пост в Twitter, в котором она изменила слова государственного гимна. Следователи возбудили уголовное дело за надругательство над государственным символом.

По информации милиции, девушка изменила текст гимна, «тем самым придав ему экстремистскую направленность».

«Девушка разместила в интернете пост, в котором совершила надругательство над текстом государственного гимна, изменив слова. Доступ к записи оказался свободным, поэтому публикацию могли смотреть и распространять пользователи интернета», — сообщила минская милиция в своем телеграм-канале.

На видео, которое распространила милиция, девушка ответила утвердительно на вопрос, раскаивается ли она в публикации этого твита.

 
 
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Милиция сообщила сегодня о задержании 26-летней минчанки, учительницы музыки. Поводом стал ее пост в Twitter, в котором она изменила слова государственного гимна....
 
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