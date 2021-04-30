Политолог: «Покинуть пост Лукашенко может только в случае, если произойдет действительно опасный для него сценарий»

Источник материала: Салiдарнасць

Обнулится ли срок президентства с принятием новой Конституции?

Политолог Андрей Елисеев не верит в то, что Лукашенко готов к серьезным переменам.





Андрей Елисеев

— Все эти рассказы о том, что какие-то вторичные функции президент передаст правительству или парламенту, про какие-то мизерные формальные демократические обновления — это просто смог, туман, которым они хотят застить глаза, проведя действительно важные преобразования, — отметил политолог в эфире «Свабода Premium» .

Он перечислил ключевые переломные моменты, о которых мы можем узнать чуть позже.

— Первое — это придание ВНС конституционного статуса. Таким образом Лукашенко получит дополнительную должность какого-нибудь председателя президиума, совета ВНС, как бы это ни называлось, в общем, статус такого «батьки нации» в центрально-азиатском политическом измерении .

Во-вторых, полагаю, что могут измененить возрастной ценз для кандидатов в президенты. Также может быть увеличен срок президентства с перспективой династического наследия для младшего сына.

И третья небезопасная перемена, которая может произойти, — это вообще отказ от прямых президентских выборов и избрание президента или через ВНС, или через парламент, — говорит Андрей Елисеев.

При этом политолог предупреждает, что изменение Конституции отнюдь не гарантирует уход Лукашенко с поста президента.

— Если ему не помешает белорусский народ, он может и дальше занимать этот пост. Я не вижу прямой связи между реформой Конституции и тем, что Лукашенко обещал в следующем году уйти с поста президента. Абсолютно нет. Он просто создаст себе дополнительный конституционный статус, сделает некоторые ключевые перемены, например, в рамках того же возрастного ценза, и останется на должности президента.

Покинуть он ее может только в случае, если произойдет действительно опасный для него сценарий. Но и тогда он может покинуть условно, оставив себе другие значимые должности.

Вообще не исключаю, что с принятием новой Конституции президентский термин может обнулиться, как это было в России. Тогда фактически со следующего года начнется отсчет нового президентского срока Лукашенко, который к тому же еще может быть увеличен до лет 6-7. И после этого периода он действительно может уступить место кому-то, оставшись возглавлять президиум ВНС, Совет Безопасноти или что-то другое, — предположил политолог.