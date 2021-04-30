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У Билли Айлиш - новый клип. И если вы боитесь змей, то лучше не смотрите
Источник материала: Tut.by
Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на трек Your Power. Он об абьюзивных отношениях с бывшим бойфрендом. В клипе девушка сидит на скале в пустыне и… ее обвивает огромная змея! Если вам не по душе пресмыкающиеся — лучше не смотрите. Если что, мы предупреждали.
Айлиш
— Я чувствую себя очень уязвимой, публикуя это, потому это близко моему сердцу. Речь в треке идет о множестве ситуаций, свидетелями которых мы все либо были, либо проходили через них. Надеюсь, это поможет вдохновить кого-то на перемены. Старайтесь не злоупотреблять своей властью.
Некоторые их тех, кто посмотрел клип, решили, что в видео использована компьютерная графика. Но певица разместила в Instagram несколько фото со съемок (
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Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на трек Your Power. Он об абьюзивных отношениях с бывшим бойфрендом. В клипе девушка сидит на скале в пустыне и… ее...
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