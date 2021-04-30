﻿ У Билли Айлиш - новый клип. И если вы боитесь змей, то лучше не смотрите. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У Билли Айлиш - новый клип. И если вы боитесь змей, то лучше не смотрите

30.04.2021 15:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на трек Your Power. Он об абьюзивных отношениях с бывшим бойфрендом. В клипе девушка сидит на скале в пустыне и… ее обвивает огромная змея! Если вам не по душе пресмыкающиеся — лучше не смотрите. Если что, мы предупреждали.

Айлиш написала в инстаграм, что Your Power — одна из ее любимых песен, которые она когда-либо писала.

— Я чувствую себя очень уязвимой, публикуя это, потому это близко моему сердцу. Речь в треке идет о множестве ситуаций, свидетелями которых мы все либо были, либо проходили через них. Надеюсь, это поможет вдохновить кого-то на перемены. Старайтесь не злоупотреблять своей властью.

Некоторые их тех, кто посмотрел клип, решили, что в видео использована компьютерная графика. Но певица разместила в Instagram несколько фото со съемок (нажмите здесь, чтобы увидеть), подтверждающих, что это не так.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская певица Билли Айлиш выпустила клип на трек Your Power. Он об абьюзивных отношениях с бывшим бойфрендом. В клипе девушка сидит на скале в пустыне и… ее...
 
Новости дня
Новости разные
 
В «Минск Мире» сдали высотный дом. Посмотрели, как обстоят дела с качеством отделки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by