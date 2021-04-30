В «Минск Мире» сдали высотный дом. Посмотрели, как обстоят дела с качеством отделки

Источник материала: Tut.by

В «Минск Мире» сдали очередной дом-высотку, который называется «Новый Орлеан». Его сроки сдачи несколько раз сдвигались, стройка на некоторое время замораживалась, но в итоге застройщик «Дана Астра» повесил на входе воздушные шарики, включил музыку и пригласил владельцев квартир на приемку своего жилья. REALTY.TUT.BY побывал на осмотре одной из квартир и увидел, как обстоят дела с качеством.





О том, что здесь когда-то был большой аэродром напоминает лишь историческое здание минского аэропорта. Теперь огромная территория поросла домами-башнями. 25-ти этажный дом «Новый Орлеан» находится в квартале «Северная Америка». По плану его должны были сдать в августе 2020 года, но сроки несколько раз переносились — сначала на ноябрь, потом на март 2021 года.

И вот в в конце апреля долгожданное событие свершилось — застройщик сделал арку из красно-зеленых шариков над парадным входом и пригласил владельцев принимать квартиры.





Первое, что их удивило — это отсутствие стекла рядом с праздничным украшением и строительные люльки на фасаде. Получается, что дом сдан, но не на 100%?





— У нас три лифта «OTIS», один даже панорамный, но пока воспользоваться можно только грузовым, — говорит Александр, владелец квартиры-студии на 24-м этаже. — Кстати, на рендерах дом по другому выглядел — вместо этих металлических перил на балконах ожидались стеклянные ограждения.

До прихода специалиста-приемщика оставалось время, поэтому мы прогулялись по нескольким этажам. И здесь мы нашли много интересного.





Обращает на себя внимание в первую очередь то, с какой небрежностью сделана чистовая отделка на общих балконах, лестнице. Например, декоративной штукатуркой на некоторых этажах покрыты не только стены, но и двери на общие балконы.





И к самим дверям есть вопросы. Какие-то неплотно закрываются — через щель видно небо даже в закрытом положении.





Еще одна странность — расположение замка в этих дверях. Закрываются они со стороны балкона.









— А еще некоторые металлические двери из лифтовой в коридор с квартирами были изначально ржавыми, — рассказывает Александр. — Вот эту, кстати, уже покрасили — масляной краской.



Фото предоставлено владельцем квартиры





Если выглянуть из окон квартиры, то можно заметить, что все поверхности оконных отливов густо заляпаны фасадной штукатуркой. На соседнем доме, кстати, строители сначала закончили фасадную отделку и отливы до этого момента не ставили.



На сданном доме еще ведутся фасадные работы

А что в самих квартирах? На одном из этажей владельцы обнаружили на стенах такие вот странные приспособления, закрепленные арматурой.





Еще одна особенность этого дома — отсутствие технологических отверстий в монолитных стенах под проведение коммуникаций.



После обзорной экскурсии мы все же добрались до 24 этажа, где находится квартира Александра. Там нас уже ждал Даниил, специалист из компании «Эво Лэнд». Первое, на что он обратил внимание владельца, — это окна.





В квартире-студии Александра всего один оконный проем с выходом на балкон. И почти все стеклопакеты имеют дефекты.





— Сразу видим разбитый стеклопакет, некачественно смонтированные штапики — где-то огромные зазоры, где-то они отсутствуют вовсе, — говорит Даниил. — Могу сказать, что такая картина почти для всех квартирах этого дома.

Александр говорит, что при покупке квартиры, застройщик обещал, что окна ПВХ будут из профиля REHAU, но по факту использовался профиль другого производителя.

Штапики на окнах устанавливали на «отцепись» — во многих местах использованы явно не того размера, с отломанными по живому краями.











Есть вопросы и к запорной фурнитуре — где-то ее нужно отрегулировать, а где-то — менять.



Сломанная фурнитура балконной двери — этот стопор должен предотвращать вращение ручки. Он не работает



В доме есть квартира, в которой 19 стеклопакетов — с дефектами

Еще одна проблема связана с оконными отливами. Во- первых, некоторые из них установлены под отрицательным углом в сторону окна. Это значит, что вода будет застаиваться возле окна. Во-вторых, во время фасадных работ окна и отлива были загрязнены строительными смесями. Приемщик отметил, что в нашем случае это еще «более-менее», но есть квартиры, в которых стекла основательно заляпаны штукатуркой с внешней стороны.



Загрязнение отливов строительными смесями

Что касается стен, потолков и стяжек пола, то в этом доме больших нареканий они не вызывают. В допуске — 2 сантиметра, в этой квартире встречаются отклонения, но они не существенные. Но в Акт осмотра попала стена вентканала — отклонение составило 25 мм. Вентиляция, кстати, работает исправно.













Какие еще недостатки зафиксировал приемщик? Это отсутствуют заглушки на канализационных стояках, наплывы на стяжке балкона, отсутствие счетчиков отопления в лифтовом холле.













Всего по квартире-студии на 29 квадратных метров в акте приемке было отмечено 14 недостатков.

Стоит отметить, что застройщик после сбора всех замечаний по всем квартирам, занимается их устранением.