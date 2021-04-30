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Можно ли развеять прах умершего? В закон «О погребении и похоронном деле» внесены изменения
Источник материала: Партизан
Об изменениях в Законе «О погребении и похоронном деле» шла речь во время проведения прямой линии в Контакт-центре Мингорисполкома, сообщает корреспондент агентства
Иллюстративное фото
Заместитель директора «Спецкомбината КБО» Сергей Тур обратил внимание на два новых положения. Так, законодательно определены возможные способы захоронения:
— предание тела (останков) умершего земле в гробах (саванах) на кладбище либо их помещение в склеп;
— предание тела (останков) умершего огню путем кремации с последующим помещением урны с прахом (пеплом) в колумбарий, землю на кладбище, в склеп.
— Иные способы захоронения запрещены. В частности, после кремации прах должен быть захоронен, а не развеян в каком-то месте, даже если таковы были пожелания человека, который умер, либо это предполагают религиозные традиции. Поводом для внесения соответствующих поправок в законодательство послужил случай, произошедший в 2019 году в деревне под Новогрудком: житель сжег тело умершей маленькой дочери на своем участке, а пепел развеял. Эта история получила широкий общественный резонанс, — отметил С. Тур.
Второй момент касается получения пособия на погребение. Родственники умершего больше не смогут делегировать это право частным специализированным организациям или индивидуальным предпринимателям, с которыми заключают договор на организацию похорон.
— Нововведение направлено на защиту интересов физических лиц, которые занимаются погребением: у них не всегда есть возможность проконтролировать, как расходуются средства пособия в случаях, когда его получает представитель организации или предприниматель на основании договора. Например, это касается стоимости гроба, других ритуальных принадлежностей. Поэтому в законе конкретизировано: за пособием могут обратиться только физлица, — пояснил С. Тур.
Закон Республики Беларусь, которым внесены изменения в Закон «О погребении и похоронном деле», вступит в силу через шесть месяцев.
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Об изменениях в Законе «О погребении и похоронном деле» шла речь во время проведения прямой линии в Контакт-центре Мингорисполкома, сообщает корреспондент...
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