Зарплату отвязали от производительности. Ждем безудержного роста?

С 1 мая вступает в силу постановление Совмина №243, которым внесены коррективы в порядок повышения размеров оплаты труда работников в зависимости от роста производительности труда.





Руководителю государственной организации дано право изменять размеры оплаты труда и (или) структуру заработной платы работникам в пределах общего размера оплаты труда, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами.





Кроме того, руководитель госорганизации имеет право повышать размеры оплаты труда работников обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, при условии соотношения роста производительности труда и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы более 1,0 в этом обособленном подразделении.





Предусмотрена и возможность однократно в течение календарного года изменить показатель расчета производительности труда по согласованию с вышестоящим органом (организацией).





Ранее изменение показателя определения производительности труда в течение календарного года допускалось только в случае замены показателя выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника на показатель добавленной стоимости на одного среднесписочного работника на этот же календарный год.









«В частном секторе решения будут принимать сами предприятия»





Старший аналитик Альпари Евразия Вадим Иосуб не видит инфляционных рисков в принятом постановлении:





- Уровень зарплат от производительности труда отвязывается не в принципе, просто вносятся вполне логичные изменения. Во-первых, изменяются критерии расчета производительности труда: исходя из динамики выручки, или динамики прибыли, или исходя из других ключевых показателей. Для разных видов деятельности логичны разные ключевые показатели, соответственно, к ним и следует привязывать зарплату. Во-вторых, дано добро на перераспределение зарплаты в рамках фонда оплаты труда, то есть, если производительность труда не выросла, то фонд оплаты труда не может увеличиться, но в рамках существующего фонда можно делать перераспределение зарплат – кому-то дать больше, кому-то меньше.





Важной мне представляется норма, согласно которой руководитель госорганизации имеет право повышать размеры оплаты труда работников обособленного подразделения. Даже если производительность труда в рамках одного предприятия не выросла, а вот в обособленном структурном подразделении производительность выросла – в его рамках может производиться рост зарплат.





- Речь идет о предприятиях, в которых государство еет долю бол 50%.





- Понятно, что в частном секторе решения будут принимать сами предприятия.





- Не приведет ли решение Совмина к традиционной накачке зарплат?





- Изменения сделаны аккуратные: речь идет либо о перераспределении в рамках фонда оплаты труда, что не приведет к общему росту зарплат, либо в рамках отдельных подразделений, которые, грубо говоря, заработали эти деньги. Особых инфляционных рисков это решение не несет.





«Снижение зарплат ведет к снижению эффективности экономики»





Председатель Свободного профсоюза металлистов Александр Бухвостов приветствует решение правительства:





- Зарплата не должна зависеть от производительности труда, потому что вопрос производительностью труда должен решать работодатель и собственник: новая техника, технологии, инновации на производстве. А рабочий продает свою рабочую силу за цену, которая должна позволять ему конкурировать на рынке товаров. Мы всегда добивались отмены прежнего постановления.





- Зачем тогда вообще привязывали уровень зарплаты к производительности труда?





- Это старый советский подход. Власти исходили из того, что рабочий может повысить производительность труда. Возьмем работу кузнеца на горизонтально-ковочных машинах. Физически сильный человек может делать свою работу быстро, без приспособлений – за счет здоровья он может производить больше. Но это не повышение производительности труда. Почему на западных предприятиях практически отсутствует сдельная оплата труда? Надо сделать 20 деталей – рабочему предлагают определенную сумму за качественную работу. А у нас рабочий сделает 20 деталей, но свою зарплату он знать не будет – у нас идет сплошная уравниловка.





Генри Форд, который организовывал свое производство, считал, что рабочим надо платить высокую зарплату – чтобы они покупали его машины. Высокая зарплата – это повышение покупательской способности, оживление внутреннего рынка. Снижение зарплат ведет к снижению эффективности экономики.







