ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Слуцкий сахарорафинадный комбинат опроверг информацию о рекордных убытках

30.04.2021 15:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

И потребовал от СМИ опровержения и извинений.

Напомним, информация о рекордных убытках слуцкого предприятия была распространена Радио Свобода.

Однако на Едином портале финансового рынка появился финансовый отчет предприятия за прошлый год, где ситуация выглядит не столь мрачно.

Так, чистая прибыль предприятия, согласно отчету, составила в 2020-м году 9658 тыс.рублей, что меньше показателей 2019 года, однако не намного. 

В то же время обращает на себя внимание то, что существенно выросли долгосрочные обязательства комбината: со 170 тысяч рублей в 2019 году до 4906 тыс. рублей в 2020-м. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт: Беларусь не готова к адекватному обращению с радиоактивными отходами БелАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by