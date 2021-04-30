ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Андрей Савиных назвал «фейком» отъезд айтишников и привел статистику

30.04.2021 15:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня на заседании Палаты представителей Национального собрания чиновники рассмотрели Декрет по уточнению положений о контроле и работе с криптовалютами. Помимо этого, «вскрылся очередной фейк», как сказал председатель комиссии по международным делам в Палате представителей Нацсобрания Андрей Савиных. Речь о релокейте белорусских айтишников.

— Между делом вскрылся очередной «фейк» об отъезде наших специалистов в другие страны. Вскрылся на цифрах: 2019 год — 60 938 работников, 2020 год — 69 792 работника. Прирост 8854 человека. В текущем 2021 году рост продолжается. Увеличивается также число компаний-резидентов, растет объем производства! — написал в Facebook Андрей Савиных.

На этой неделе польская газета Puls Biznesu сообщила, что в Польшу переехало уже около 10% айтишников из Беларуси. В администрации Парка высоких технологий отметили, что за четвертый квартал списочная численность сотрудников увеличилась на 2800 человек. Получается, за весь прошлый год сотрудников в компаниях — резидентах ПВТ стало примерно на девять тысяч больше. Сколько людей уехало — официально неизвестно.

Большие жесткие диски, быстрые SSD и портативные внешние диски – популярные модели накопителей в Каталоге


Жесткий диск WD Purple 8TB WD82PURZ
18 отзывов
3.5", SATA 3.0 (6Gbps), 7200 об/мин, буфер 256 МБ
830 р.
8 предложений
SSD Samsung 980 1TB MZ-V8V1T0BW
1 отзыв
M.2, PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4), контроллер Samsung Pablo, микросхемы 3D TLC NAND, последовательный доступ: 3500/3000 MBps, случайный доступ: 500000/480000 IOps
430 р.
12 предложений
Внешний накопитель Toshiba Canvio Basics 1TB (черный)
67 отзывов
HDD, 2.5", пластик, USB 3.0, цвет черный
135 р.
27 предложений

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на заседании Палаты представителей Национального собрания чиновники рассмотрели Декрет по уточнению положений о контроле и работе с криптовалютами....
 
Новости дня
Новости разные
 
Праваабаронца з Пінску: Яны хацелі застрашыць, але атрымаюць раззлаваных людзей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by