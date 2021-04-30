Андрей Савиных назвал «фейком» отъезд айтишников и привел статистику

Источник материала: Onliner

Сегодня на заседании Палаты представителей Национального собрания чиновники рассмотрели Декрет по уточнению положений о контроле и работе с криптовалютами. Помимо этого, «вскрылся очередной фейк», как сказал председатель комиссии по международным делам в Палате представителей Нацсобрания Андрей Савиных. Речь о релокейте белорусских айтишников.

— Между делом вскрылся очередной «фейк» об отъезде наших специалистов в другие страны. Вскрылся на цифрах: 2019 год — 60 938 работников, 2020 год — 69 792 работника. Прирост 8854 человека. В текущем 2021 году рост продолжается. Увеличивается также число компаний-резидентов, растет объем производства! — написал в Facebook Андрей Савиных.

На этой неделе польская газета Puls Biznesu сообщила, что в Польшу переехало уже около 10% айтишников из Беларуси. В администрации Парка высоких технологий отметили , что за четвертый квартал списочная численность сотрудников увеличилась на 2800 человек. Получается, за весь прошлый год сотрудников в компаниях — резидентах ПВТ стало примерно на девять тысяч больше. Сколько людей уехало — официально неизвестно.