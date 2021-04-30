БелАЭС опять остановили

Источник материала: Onliner

Заместитель министра энергетики Михаил Михадюк рассказал о ходе работ на первом энергоблоке БелАЭС. В телеграм-канале Минэнерго говорится , что первый блок остановлен для проведения регламентных работ, в том числе по отдельным моментам, которые генподрядчик по требованию белорусской стороны должен был снять для того, чтобы перейти к следующему этапу — комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки (проводится в течение 15 суток).

— Мы завершили первый этап опытно-промышленной эксплуатации, так называемый Г1. Это отработка всех режимов работы энергоблока на различной мощности (50%, 75%, 90%, 100% от номинальной), — рассказал Михадюк. — На данном этапе выполнено около 400 исследований и испытаний технологических систем. Все испытания завершены успешно. Оформлены необходимые отчетные документы, предусмотренные регламентом.

Вчера мы провели оперативное совещание на станции, где подробно разобрали вопросы по выполнению доводки оборудования, прошли по каждому пункту. И можно сказать, что те работы, которые намечались, завершаются сегодня.

Сейчас оформляются необходимые документы для того, чтобы перейти на следующий этап, Г2.

— Мы планируем, что в ближайшее время перейдем к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки — после того как необходимые документы будут подготовлены и рассмотрены Госатомнадзором, — резюмировал Михаил Михадюк.