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С жильцов Новой Боровой требуют почти 5 тысяч за охрану флага на крыше

30.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Наказание флагами.

Жильцам Новой Боровой предложили оплачивать услуги по охране государственного флага, который им поставили без их согласия.

С жильцов Новой Боровой требуют почти 5 тысяч за охрану флага на крыше

Фото читателя TUT.BY

На внеочередное собрание одного из товариществ в микрорайоне «Новая Боровая» вынесли ряд важных вопросов. При этом текущий ремонт дома, детской площадки, благоустройство придомовой территории стали отнюдь не первыми в повестке.

Первым вопросом значится утверждение целевого взноса за охрану флагштока с государственной символикой, установленного на кровле. 

Услуги по охране и техническому обслуживанию данного объекта оценены в 4730 рублей, или по 4,62 рубля каждым членом товарищества единовременно.

Напомним, на некоторые жилые дома в Минске без объяснений установили государственные флаги. При этом с самими жителями домов этот вопрос никто не обсуждал.

С жильцов Новой Боровой требуют почти 5 тысяч за охрану флага на крыше

Государственный флаг на одном из домов в Новой Боровой. Фото читателя TUT.BY

Популярная белорусская писательница Евгения Пастернак накануне предположила, что государственные флаги на «протестные» дома вешают в наказание.

— Эти флаги вешают, прекрасно осознавая, что это в наказание. Если ты государственный флаг вешаешь как наказание, ты признаешься в том, что ты никакими другими путями ничего сделать не можешь.

Это абсолютно «оккупантская» штука: вот вы, партизаны, вот мы вам над деревней повесим — и вы будете мучиться, но жить под этим флагом. И когда ты начинаешь наказывать людей тем, что ставишь рядом с ними флаг, мне кажется, что ты абсолютно расписываешься в своей неполноценности, — отметила писательница. 

 
Теги: Минск
 
 
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