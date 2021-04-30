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Минобороны снова заявляет о нарушении границы Беларуси воздушным судном со стороны Польши
Источник материала: Навiны
Министерство обороны 30 апреля заявило о нарушении государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши.
Факт нарушения,
«Вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию нашей страны в 2 ч 03 мин в районе н.п. Теребунь. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО», — говорится в сообщении.
В связи с инцидентом в министерство вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси. «Ему была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения Государственной границы Республики Беларусь, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах», — отмечает пресс-служба.
Кроме этого польскому военному дипломату было указано на отсутствие до сих пор результатов разбирательства по факту нарушения воздушной границы Беларуси 12 апреля.
Ранее пресс-служба Минобороны
В ответ оперативное командование Вооруженных сил Польши опровергло информацию о якобы произошедшем нарушении белорусской государственной границы в воздухе. «Воздушное пространство контролируется на постоянной основе. Военные самолеты в вечерние часы 12 апреля не совершали полеты вблизи государственной границы между Польшей и Беларусью», — говорилось в сообщении на странице командования в «Твиттере».
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Министерство обороны 30 апреля заявило о нарушении государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши.
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