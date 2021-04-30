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Минобороны снова заявляет о нарушении границы Беларуси воздушным судном со стороны Польши

30.04.2021 15:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство обороны 30 апреля заявило о нарушении государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши.

 

Минобороны снова заявляет о нарушении границы Беларуси воздушным судном со стороны Польши

 

Факт нарушения, сообщает пресс-служба военного ведомства, был зафиксирован 29 апреля в 02:02 в районе населенного пункта Козловичи. Отмечается, что это «уже повторное в течение месяца нарушение Государственной границы Республики Беларусь».

«Вертолет-нарушитель Ми-24 покинул территорию нашей страны в 2 ч 03 мин в районе н.п. Теребунь. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО», — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом в министерство вызвали атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси. «Ему была выражена озабоченность участившимися случаями нарушения Государственной границы Республики Беларусь, а также заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах», — отмечает пресс-служба.

Кроме этого польскому военному дипломату было указано на отсутствие до сих пор результатов разбирательства по факту нарушения воздушной границы Беларуси 12 апреля.

Ранее пресс-служба Минобороны заявляла, что 12 апреля в 20:45 было зафиксировано нарушение воздушной границы со стороны Польши «неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию». 13 апреля в министерство также вызывали польского атташе и заявляли о необходимости проведения разбирательства по данному факту.

В ответ оперативное командование Вооруженных сил Польши опровергло информацию о якобы произошедшем нарушении белорусской государственной границы в воздухе. «Воздушное пространство контролируется на постоянной основе. Военные самолеты в вечерние часы 12 апреля не совершали полеты вблизи государственной границы между Польшей и Беларусью», — говорилось в сообщении на странице командования в «Твиттере».

 

 

 
 
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Министерство обороны 30 апреля заявило о нарушении государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Польши.  
 
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