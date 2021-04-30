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В Минске заработал каршеринг «Мультик». Минута - 35 копеек
Источник материала: Tut.by
Как уже рассказывал AUTO.TUT.BY, официальный дилер Chevrolet в Беларуси — компания «Мультимоторс» —
Пока в город вывели 50 автомобилей, совсем скоро их число обещают увеличить до 100. А в перспективе, по некоторым данным, количество машин планируют довести до 500.
Напомним, в парке нового каршеринга будут Chevrolet Cobalt второго поколения — это собираемый в Узбекистане бюджетный седан, разработанный в 2011 году бразильским подразделением компании General Motors для развивающихся рынков. В своей комплектации машины для минского каршеринга имеют кондиционер и автоматическую коробку. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра развивает 106 лошадиных сил. Раньше такие машины продавались в Беларуси под маркой Ravon R4.
Интересно, что Chevrolet Cobalt — самая бюджетная машина в минском каршеринге (версия с автоматом в Беларуси стоит 30 223 рубля, это примерно 11 200 $). Для сравнения — Volkswagen Polo, которыми в основном пользуются в AnyTime и Hello, стоят от 38 490 (14 800 $), Кia RIO X-Line, на которые сделала ставку «Везуха», — от 37 000 (14 230 $).
Таким образом сейчас суммарно в минском каршеринге ездят уже больше тысячи автомобилей. Так в парке крупнейшей на данный момент каршеринговой компании Беларуси Anytime — 570 автомобилей, еще 322 машины — у компании Hello, 115 машин — у «Везухи», у «Мультика» пока 50 машин.
Приложение нового каршеринга уже доступно в
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Как уже рассказывал AUTO.TUT.BY, официальный дилер Chevrolet в Беларуси - компания «Мультимоторс» - запускает собственный сервис каршеринга. Мы уже писали о ценах: минута...
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