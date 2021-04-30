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В Беларуси обвинили Польшу в нарушении авиапространства

30.04.2021 15:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство обороны Беларуси заявило о втором в этом месяце нарушении своего воздушного пространства со стороны Польши.

"29 апреля в 2 часа 02 мин в районе населенного пункта Козловичи средства радиолокационной разведки ВВС и войск ПВО во взаимодействии с органами пограничной службы Беларуси зафиксировали повторное в течение месяца нарушения государственной границы в воздушном пространстве со стороны Польши", - говорится в сообщении ведомства.

По версии Минобороны, "вертолет-нарушитель" Ми-24 покинул территорию Беларуси в 2 ч 03 мин в районе населенного пункта Теребун. Воздушное судно сопровождалось средствами ПВО.

В связи с инцидентом 30 апреля в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Беларуси. Ему была высказана обеспокоенность из-за увеличения случаев нарушения государственной границы Беларуси, а также заявлено о необходимости проведения рассмотрения этого факта и информирования белорусской стороны о его результаты.

Кроме этого, польском военном дипломату было указано на отсутствие результатов разбирательства по факту нарушения границы Беларуси в воздушном пространстве 12 апреля 2021 года.

В свою очередь польская сторона отрицала факт нарушения воздушного пространства Беларуси 12 апреля. Также оборонное ведомство Польши заверило, что контролирует авиапространство на границе между Польшей и Беларусью.

 
 
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Министерство обороны Беларуси заявило о втором в этом месяце нарушении своего воздушного пространства со стороны Польши.
 
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