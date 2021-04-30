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В Минске учителя музыки задержали за твит с измененным текстом гимна
Источник материала: Партизан
В Минске задержали 26-летнюю учительницу музыки за «надругательство над текстом государственного гимна».
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Возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным символом.
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В Минске задержали 26-летнюю учительницу музыки за «надругательство над текстом государственного гимна».
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