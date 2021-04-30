ВС Польши признали случайное нарушение воздушного пространства Беларуси

Источник материала: Tut.by

Ранее мы писали , что Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале сообщило о повторном нарушении границы с Польшей в воздушном пространстве. Вооруженные силы Польши признали факт нарушения воздушного пространства нашей страны. Об этом ведомство заявило в пятницу в Twitter .

29.04 w godz. nocnych, podczas realizacji standardowych zadań patrolowych w ramach działań powietrznych SZRP, doszło do naruszenia granicy państwowej z Białorusią w przestrzeni powietrznej. Incydent nie miał charakteru działań celowych, zdarzenie było przypadkowe i krótkotrwałe. — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) April 30, 2021

«29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Беларусью. Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер», — говорится в сообщении ВС Польши в Twitter.

Напомним, что сегодня Минобороны Беларуси написало, что 29 апреля в 2.02 ночи радиолокационная разведка ВВС и войск ПВО засекла в районе погранперехода Козловичи вертолет Ми-24, который через минуту покинул воздушное пространство Беларуси.

При этом вертолет сопровождался средствами ПВО.



Источник: Министерство обороны Республики Беларусь

В связи с инцидентом сегодня, 30 апреля, в Минобороны вызвали польского атташе по вопросам обороны. Ему выразили озабоченность участившимися случаями нарушения госграницы Республики Беларусь и заявили о необходимости провести разбирательство и проинформировать белорусскую сторону о результатах.

Ранее Минобороны заявляло , что 12 апреля неизвестное воздушное судно уже нарушало границу Беларуси в воздушном пространстве с польской стороны. В Польше тогда сообщили в ответ , что военные летательные аппараты границу не пересекали. Польские СМИ предполагали , что это мог быть беспилотник, перевозивший контрабандные сигареты.