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ВС Польши признали случайное нарушение воздушного пространства Беларуси
Источник материала: Tut.by
Ранее мы
«29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Беларусью. Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер», — говорится в
Напомним, что сегодня Минобороны Беларуси написало, что 29 апреля в 2.02 ночи радиолокационная разведка ВВС и войск ПВО засекла в районе погранперехода Козловичи вертолет Ми-24, который через минуту покинул воздушное пространство Беларуси.
При этом вертолет сопровождался средствами ПВО.
В связи с инцидентом сегодня, 30 апреля, в Минобороны вызвали польского атташе по вопросам обороны. Ему выразили озабоченность участившимися случаями нарушения госграницы Республики Беларусь и заявили о необходимости провести разбирательство и проинформировать белорусскую сторону о результатах.
Ранее Минобороны
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Инцидент не был преднамеренным, указали в командовании вооруженных сил республики
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