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ВС Польши признали случайное нарушение воздушного пространства Беларуси

30.04.2021 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ранее мы писали, что Министерство обороны Беларуси в своем Telegram-канале сообщило о повторном нарушении границы с Польшей в воздушном пространстве. Вооруженные силы Польши признали факт нарушения воздушного пространства нашей страны. Об этом ведомство заявило в пятницу в Twitter.

«29 апреля в ночное время при выполнении штатных задач патрулирования в рамках операций Вооруженных сил Республики Польша в воздушном пространстве была нарушена государственная граница с Беларусью. Инцидент не был преднамеренным, носил случайный и кратковременный характер», — говорится в сообщении ВС Польши в Twitter.

Напомним, что сегодня Минобороны Беларуси написало, что 29 апреля в 2.02 ночи радиолокационная разведка ВВС и войск ПВО засекла в районе погранперехода Козловичи вертолет Ми-24, который через минуту покинул воздушное пространство Беларуси.

При этом вертолет сопровождался средствами ПВО.


Источник: Министерство обороны Республики Беларусь

В связи с инцидентом сегодня, 30 апреля, в Минобороны вызвали польского атташе по вопросам обороны. Ему выразили озабоченность участившимися случаями нарушения госграницы Республики Беларусь и заявили о необходимости провести разбирательство и проинформировать белорусскую сторону о результатах.

Ранее Минобороны заявляло, что 12 апреля неизвестное воздушное судно уже нарушало границу Беларуси в воздушном пространстве с польской стороны. В Польше тогда сообщили в ответ, что военные летательные аппараты границу не пересекали. Польские СМИ предполагали, что это мог быть беспилотник, перевозивший контрабандные сигареты.

 
 
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Инцидент не был преднамеренным, указали в командовании вооруженных сил республики
 
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