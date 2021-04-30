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В Беларуси полноценно заработает российский маркетплейс Ozon. Компания откроет здесь свой офис

30.04.2021 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси официально заработает крупный российский маркетплейс Ozon. Как рассказал его маркетинговый директор Олег Дорожок на конференции E-commerce Day, компания зарегистрирует в Беларуси юрлицо и откроет офис. Также белорусские производители смогут продавать на Ozon свои товары для российских покупателей.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: ozon.ru

Как рассказали представители Ozon, на днях торговая площадка запустила витрину с товарами в белорусских рублях для аудитории в Беларуси. Сейчас эта функция доступна 80% аудитории, а в мае станет доступна всем.

Кроме того, белорусские производители смогут продавать свои товары на маркетплейсе в том числе в Россию.

— Мы считаем нашей миссией помочь белорусским производителям продавать их товары на российскую аудиторию Ozon — а в РФ 85 миллионов человек имеют доступ к нашей доставке, — сообщил Олег Дорожок. — Для этого в 2021 году планируется создание специальной витрины товаров белорусских производителей и доставка их в РФ силами площадки, для чего у Ozon появится специальный логистический хаб.

Ozon — один из крупнейших маркетплейсов в России. На данный момент в нем представлено более 11 миллионов торговых наименований от разных продавцов. Пользователи из Беларуси и раньше могли заказывать товары на Ozon, но доставка осуществлялась сторонними курьерскими службами.

 
 
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А белорусские производители смогут в том числе продавать на Ozon свои товары в Россию.
 
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