На проспекте Дзержинского в Минске «заминировали» «Беларусбанк». Работают саперы

Источник материала: Onliner

Сегодня в 14 часов 30 минут в филиал «Беларусбанка» на проспекте Дзержинского, 18 позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в филиале банка. Милиция проверяет информацию.

Сообщается, что на место выбыли сотрудники милиции, работает саперно-пиротехническая группа.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание», — говорится в телеграм-канале «Милиция Минска».