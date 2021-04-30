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На проспекте Дзержинского в Минске «заминировали» «Беларусбанк». Работают саперы

30.04.2021 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в 14 часов 30 минут в филиал «Беларусбанка» на проспекте Дзержинского, 18 позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в филиале банка. Милиция проверяет информацию.

Сообщается, что на место выбыли сотрудники милиции, работает саперно-пиротехническая группа.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства, связанные с предпринятыми мерами безопасности. Благодарим за проявленное терпение и понимание», — говорится в телеграм-канале «Милиция Минска».

 

 
 
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Сегодня в 14 часов 30 минут в филиал «Беларусбанка» на проспекте Дзержинского, 18 позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о заложенном взрывном устройстве в...
 
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