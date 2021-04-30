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«Новость как обухом по голове». Из минской детской больницы уволили главврача Максима Очеретнего

30.04.2021 16:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Мамы маленьких пациентов зовут его волшебником» — это из нашего текста про врача Очеретнего, тогда завотделением минской детской инфекционки. Потом Максим Дмитриевич стал главврачом 3-й детской больницы. Весной прошлого года, вопреки многому, поставил в FB фотографию с призывом оставаться дома, пока «мы будем работать». Сегодня был уволен.

Максим Очеретний подтвердил Onliner, что он был уволен с должности главврача. Однако обсуждать подробности пока отказался:

— Эта новость для меня — как обухом по голове. Но предпосылки к увольнению были, я этого мог ожидать.

Кроме того, бывший главврач добавил, что благодарен коллегам, которые увольняются в солидарность с ним.

— Я очень им благодарен за поддержку, — прокомментировал события Очеретний.

«Новость как обухом по голове». Из минской детской больницы уволили главврача Максима Очеретнего

Вместе с Максимом Очеретним в знак солидарности свой пост в 3-й детской больнице оставил также врач травматолог-ортопед Рустам Айзатулин, который пришел на работу в 3-ю детскую больницу после увольнения в прошлом году из РНПЦ травматологии и ортопедии, сообщают «Белые халаты».

 
Теги: Новости
 
 
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«Мамы маленьких пациентов зовут его волшебником» — это из нашего текста про врача Очеретнего, тогда завотделением минской детской инфекционки. Потом Максим...
 
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