«Затрудняли проход, создавали шум». 14 мая начнется суд над 12 студенческими активистами

В суде Октябрьского района Минска 14 мая, в 10 часов, начнется суд над группой из 12 студенческих активистов, сообщает инициатива «Задзіночанне беларускіх студэнтаў».





Уголовное дело будет рассматривать судья Марина Федорова.

По информации пресс-службы Следственного комитета, студенты обвиняются в организации акций протеста в студенческой среде Минска. «В качестве обвиняемых привлечено 12 человек. Среди них студенты, преподаватель и член так называемого Координационного совета. Вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской», — сообщала пресс-служба ведомства.

Как утверждает следствие, обвиняемые «являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел».

По версии обвинения, для координации и обсуждения вопросов проведения массовых мероприятий постоянно проводились видеоконференции. Во время протестных акций студенты блокировали коридоры и лестничные марши, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей, создавали шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение). «Как следствие, нарушалась нормальная работа учреждения образования и срывался образовательный процесс», — заявлял СК.

Активистам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 17 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса.

С 1 сентября до конца 2020 года в ведущих вузах страны практически ежедневно проходили акции солидарности. Студенты и преподаватели собирались внутри зданий (на лестничных пролетах, в холлах), а также у входов в учебные заведения. Они записывали видеообращения, пели песни, аплодировали или стояли молча с бело-красно-белыми флагами и плакатами, протестуя против фальсификации итогов президентских выборов и насилия силовиков.

12 ноября в офисе инициативы «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» и квартирах ее активистов прошли обыски, многие были задержаны. Под стражей остаются член Координационного совета и представитель Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам, а также Ксения Сыромолот, Егор Канецкий, Кася Будько, Яна Оробейко, Артем Винокуров, Виктория Гранковская, Влад Мартинович, Мария Каленик, Татьяна Екельчик. Правозащитники признали их всех политзаключенными.