ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Затрудняли проход, создавали шум». 14 мая начнется суд над 12 студенческими активистами

30.04.2021 16:07 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В суде Октябрьского района Минска 14 мая, в 10 часов, начнется суд над группой из 12 студенческих активистов, сообщает инициатива «Задзіночанне беларускіх студэнтаў».

 

«Затрудняли проход, создавали шум». 14 мая начнется суд над 12 студенческими активистами

 

Уголовное дело будет рассматривать судья Марина Федорова.

По информации пресс-службы Следственного комитета, студенты обвиняются в организации акций протеста в студенческой среде Минска. «В качестве обвиняемых привлечено 12 человек. Среди них студенты, преподаватель и член так называемого Координационного совета. Вопросы организации протестных акций обсуждались со Светланой Тихановской», — сообщала пресс-служба ведомства.

Как утверждает следствие, обвиняемые «являлись координаторами на местах, администрировали тематические телеграм-каналы, лично призывали к участию в акциях протеста, изготавливали и распространяли листовки с призывами, управляли участниками, занимались их подготовкой и материальным обеспечением, сообщали о перемещениях сотрудников органов внутренних дел».

По версии обвинения, для координации и обсуждения вопросов проведения массовых мероприятий постоянно проводились видеоконференции. Во время протестных акций студенты блокировали коридоры и лестничные марши, затрудняли проход студентов, преподавателей и посетителей, создавали шум (громкие крики, свист, скандирование лозунгов, пение). «Как следствие, нарушалась нормальная работа учреждения образования и срывался образовательный процесс», — заявлял СК.

Активистам предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 17 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок, совершенная группой лиц) Уголовного кодекса.

С 1 сентября до конца 2020 года в ведущих вузах страны практически ежедневно проходили акции солидарности. Студенты и преподаватели собирались внутри зданий (на лестничных пролетах, в холлах), а также у входов в учебные заведения. Они записывали видеообращения, пели песни, аплодировали или стояли молча с бело-красно-белыми флагами и плакатами, протестуя против фальсификации итогов президентских выборов и насилия силовиков.

12 ноября в офисе инициативы «Задзіночанне беларускіх студэнтаў» и квартирах ее активистов прошли обыски, многие были задержаны. Под стражей остаются член Координационного совета и представитель Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам, а также Ксения Сыромолот, Егор Канецкий, Кася Будько, Яна Оробейко, Артем Винокуров, Виктория Гранковская, Влад Мартинович, Мария Каленик, Татьяна Екельчик. Правозащитники признали их всех политзаключенными.

 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Октябрьского района Минска 14 мая, в 10 часов, начнется суд над группой из 12 студенческих активистов, сообщает инициатива «Задзіночанне беларускіх студэнтаў»....
 
Новости дня
Новости разные
 
НАК вынесла на грамадзкае абмеркаваньне праект закону аб рэабілітацыі ахвяраў рэпрэсій у Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by