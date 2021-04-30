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Птичий апокалипсис. Тысячи белых какаду захватили город в Австралии

30.04.2021 16:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Это утро жители городка Нора в Австралии, вероятно, запомнят надолго. Проснувшись, они увидели тысячи птиц, буквально заполонивших улицы. Одно из видео было опубликовано в TikTok пользователем Sheff Sar.

На кадрах видно, как белые попугаи какаду сидят на столбах, крышах домов, асфальте. Многие из них что-то клюют с земли. Ощущение, что они никуда не собираются отсюда улетать. Убедитесь в этом сами.

@justsheff33

Сообщается, что белые какаду могут быть невероятно разрушительными, в поисках пищи они часто уничтожают посевы и сады, нанося серьезные убытки фермерам. При этом данный вид попугаев является охраняемым.

Эксперт по охране здоровья и сохранению дикой природы в Сиднейском университете Дэвид Фален сообщил, что эти птицы являются кочующим видом. Как только попугаи съедят то, что им нравится, тут же двинутся дальше — к другим населенным пунктам. По мнению эксперта, птицы обнаружили нечто вкусное на чьем-то дворе, поэтому задержались в городе.

 
 
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