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Птичий апокалипсис. Тысячи белых какаду захватили город в Австралии
Источник материала: Tut.by
Это утро жители городка Нора в Австралии, вероятно, запомнят надолго. Проснувшись, они увидели тысячи птиц, буквально заполонивших улицы. Одно из видео было опубликовано в TikTok пользователем Sheff Sar.
На кадрах видно, как белые попугаи какаду сидят на столбах, крышах домов, асфальте. Многие из них что-то клюют с земли. Ощущение, что они никуда не собираются отсюда улетать. Убедитесь в этом сами.
Эксперт по охране здоровья и сохранению дикой природы в Сиднейском университете Дэвид Фален сообщил, что эти птицы являются кочующим видом. Как только попугаи съедят то, что им нравится, тут же двинутся дальше — к другим населенным пунктам. По мнению эксперта, птицы обнаружили нечто вкусное на чьем-то дворе, поэтому задержались в городе.
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Кадры из видео похожи на ночной кошмар.
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