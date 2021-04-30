Обслуживание всех автомобилей Skoda в Беларуси продолжится дилерами без ограничений

Источник материала: Tut.by

Обслуживание автомобилей Skoda в стране продолжится без ограничений, сообщил представитель марки в Беларуси.





— Обслуживание всех автомобилей Skoda на территории Республики Беларусь, включая гарантийные обязательства, будет осуществляться официальными дилерами, — отмечается на сайте импортера.

Напомним, накануне правительство установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. В этот список попала и продукция группы компаний Skoda Auto. Причина — обеспечение защиты национальных интересов, «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа».

Ранее Skoda — официальный главный спонсор чемпионатов мира по хоккею — отказалась спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси.

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