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Обслуживание всех автомобилей Skoda в Беларуси продолжится дилерами без ограничений
Источник материала: Tut.by
Обслуживание автомобилей Skoda в стране продолжится без ограничений,
— Обслуживание всех автомобилей Skoda на территории Республики Беларусь, включая гарантийные обязательства, будет осуществляться официальными дилерами, — отмечается на сайте импортера.
Напомним, накануне правительство установило перечень товаров,
Ранее Skoda — официальный главный спонсор чемпионатов мира по хоккею —
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Напомним, накануне правительство установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь. В этот список попала и...
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