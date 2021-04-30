Наши юниоры в четвертый раз в истории вышли в плей-офф ЧМ по хоккею. А что стало с лидерами прошлых сборных?

Источник материала: Tut.by

Юниорская сборная Беларуси по хоккею в четвертый раз в истории вышла в плей-офф чемпионата мира. Звезды этих турниров обычно главные претенденты на драфт НХЛ, но всегда ли успехи на молодежном уровне имеют продолжение во взрослом хоккее? SPORT.TUT.BY вспоминает три предыдущих состава белорусской «юниорки», добивавшихся столь высоких результатов.



Фото: IIHF

Чемпионат мира — 2002

Лидеры команды: Андрей Костицын, Михаил Грабовский, Константин Захаров, Владимир Денисов.

Главный тренер: Михаил Захаров.

Формально на этом турнире плей-офф вообще не было, но успех белорусов аналогичен достижению нынешней сборной. Тогда в чемпионате участвовало 12 сборных, разделенных на две группы. По три лучших затем выходили в финальную группу, победитель которой и становился чемпионом.

В распоряжении Михаила Захарова было, как мы сейчас понимаем, одно из лучших поколений с Андреем Костицыным и Михаилом Грабовским во главе, но речь перед тем турниром шла в первую очередь о сохранении места в элите. Одной из главных причин для беспокойства было отсутствие самого перспективного наряду с Костицыным-старшим игрока того поколения — Вадима Караги.

Чтобы понимать степень таланта Караги, стоит озвучить лишь один факт. В следующем году, в 18-летнем возрасте, он сыграл на чемпионатах мира сразу за три сборные Беларуси: юниорскую, молодежную и национальную. При этом на юниорском чемпионате мира набрал 12 (8+4) очков в 6 матчах.

И все же, по общему настроению, на чемпионат мира белорусы тогда ехали в качестве аутсайдеров, что и подтвердилось в первой же игре — 0:9 от американцев. Отдадим должное той команде: разгром от США не отправил их в нокаут, и уже в следующих играх сборная показала свой истинный потенциал. Сначала последовали достойные 3:4 с финнами, затем уверенные 6:3 со Швейцарией, после 2:4 от Швеции и 3:1 с Украиной.

В итоге сложилась интересная ситуация, когда на третье место претендовали набравшие по четыре очка Беларусь, Швеция и Швейцария. Такой расклад устроил команду Захарова, которая имела лучшую разницу в личных встречах с этими командами и проследовала в финальный раунд.

И если 1:5 от Чехии и 0:11 от России вряд ли можно занести в актив белорусам, то виктория со счетом 5:3 над Канадой до сих пор является одной из самых громких побед в истории нашей «юниорки». Да, канадцы на том турнире провалились, заняв лишь шестое место, но все равно в составе у них были будущие звезды НХЛ — Кори Перри и Эрик Стаал.

Итоговое пятое место на том чемпионате до сих пор остается лучшим для наших юниорских сборных. Его повторяли, но пока так и не превзошли.

В следующем году белорусы вновь привезли крепкую команду, а в четверке лучших бомбардиров чемпионата оказались сразу три наших игрока (Константин Захаров, Андрей Костицын и Вадим Карага), но добиться повторения результата не удалось: последнее место в группе и спасенное только в утешительном турнире место в элите.

Самого большого успеха в карьере из команды образца 2002 года добились Андрей Костицын и Михаил Грабовский, проведшие на двоих почти 1000 матчей в НХЛ.



Андрей Костицын. Фото: USATSI

Владимир Денисов выступал в АХЛ, играл за топ-клубы КХЛ, получал контракты в чемпионатах Швейцарии и Финляндии и капитанил в сборной Беларуси.

Константин Захаров был задрафтован «Сент Луисом», но почти всю карьеру провел в минской «Юности», лишь непродолжительное время проведя в АХЛ и «Динамо».

Что касается суперталантливого Вадима Караги, то колоссальные проблемы с дисциплиной не позволили ему реализовать своей потенциал. Он закончил карьеру в 26 лет в дубле новополоцкого «Химика».

Чемпионат мира — 2018

Лидеры: Владимир Алистров, Владислав Колячонок, Алексей Протас, Илья Казьянин.

Главный тренер: Павел Перепехин.

Следующего успеха «юниорки» пришлось ждать аж 16 лет. Почти все это время белорусы провели во втором по силе дивизионе, а однажды даже оказывались в третьем. Не удивительно, что основной задачей для команды было сохранение прописки.

Ход того турнира очень напоминал выступление на ЧМ-2002. Сначала болезненный разгром (3:8 от Канады), затем достойное поражение (3:4 от Швеции), а после — ключевая победа над швейцарцами. В этот раз невероятно драматичная. Еще за 80 секунд до сирены белорусы уступали 3:4, но успели забросить две шайбы. Последнюю — за 12 секунд до конца матча. Эта победа гарантировала белорусам четвертьфинал.





Завершился групповой этап разгромом 0:8 от США. Тревожно было и в первом периоде четвертьфинала с финнами (0:3 после 20 минут), но затем белорусы собрались и в целом достойно завершили матч (2:5).

Главные звезды той команды все еще очень молоды, но уже начали заявлять о себе. Алексей Протас, Евгений Оксентюк, Владислав Колячонок, Илья Соловьев были задрафтованы клубами НХЛ, а Владимир Алистров, Илья Казьянин, Илья Усов и Никита Толопило попробовали себя на уровне КХЛ в составе минского «Динамо».

Чемпионат мира — 2019

Главные звезды: Евгений Оксентюк, Владислав Колячонок, Егор Буяльский, Ростислав Зиновенко, Алексей Колосов.

Главный тренер: Евгений Есаулов.

Пожалуй, по уровню игры белорусы никогда не были так близки к топ-сборным, как на том турнире. Основой команды были игроки, объединенные для подготовки в течение всего сезона в Раубичах. А некоторые уже были на виду в североамериканских юниорских командах. Из-за занятости там, кстати, не смог прилететь в сборную Алексей Протас.

К слову, сыгранность выступающих целый год за одну команду хоккеистов — одна из причин успехов белорусского юниорского и молодежного хоккея в последние пять лет.

На этот чемпионат белорусы ехали уже куда более уверенными в своих силах, нежели в предыдущие годы. Возможно, именно поэтому традиционного разгрома в первом матче не произошло. Более того, белорусы сенсационно обыграли чехов со счетом 4:3.

И если кто-то посчитал тот успех случайностью, то на следующий день команда Есаулова и Катаева сняла все вопросы о своем классе, победив с тем же счетом финнов.

Да, затем последовали 1:11 от Канады, но это не помешало занять второе место в группе, набрав очко в последней игре со Швейцарией (4:5 ОТ). Кстати, тогда белорусы смогли перевести игру в овертайм, уступая по ходу встречи 0:3.



Фото: IIHF

Зацепиться в четвертьфинале за россиян не удалось (0:6), но цельное впечатление о себе белорусам создать удалось.

Пока не всем игрокам той команды удалось заявить о себе во взрослом хоккее, но ряд из них уже закрепились в КХЛ и АХЛ. Помимо игроков, которые играли и в 2018 году, это вратарь Алексей Колосов и защитник Павел Денисов.

Примечательно и то, как с годами растут амбиции белорусских юниоров. Если раньше тренеры прямым текстом говорили о сохранении места в элите, то теперь авторитетом не являются даже самые грозные соперники.

«Будем выходить заряженными и стремиться победить. Мы хотим выйти на первую позицию в группе», — сказал перед игрой с Канадой форвард нынешней юниорской сборной Владислав Шило. О намерении играть с «кленовыми листьями» высказались и Егор Сидоров с Ильей Морозовым.

Получится ли слова подтвердить делом, мы узнаем в ночь с 1 на 2 мая. Игра с канадцами за первое место в квинтете начнется в 4.05 по минскому времени.