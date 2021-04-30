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Посольство США в России прекратит выдачу виз россиянам
Источник материала: UDF
Фото: dpa
По информации дипмиссии, она сократит объем предлагаемых консульских услуг, будет предоставлять экстренные услуги только для граждан США.
«Сокращение услуг связано с уведомлением правительства России о своем намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве», - пояснили там.
Кроме того, посольство в Москве не будет предлагать стандартные нотариальные услуги в обозримом будущем.
«Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и срок действия вашей визы истек, мы настоятельно рекомендуем вам покинуть Россию до 15 июня», - отметили в посольстве.
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Кроме того, посольство в Москве не будет предлагать стандартные нотариальные услуги в обозримом будущем.
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