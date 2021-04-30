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Посольство США в России прекратит выдачу виз россиянам

30.04.2021 16:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Посольство США в России прекратит выдачу виз россиянам
Фото: dpa
Посольство США в России с 12 мая перестанет выдавать россиянам неиммиграционные визы для недипломатических поездок, сообщается на сайте посольства.

По информации дипмиссии, она сократит объем предлагаемых консульских услуг, будет предоставлять экстренные услуги только для граждан США.

«Сокращение услуг связано с уведомлением правительства России о своем намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве», - пояснили там.


Кроме того, посольство в Москве не будет предлагать стандартные нотариальные услуги в обозримом будущем.

«Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и срок действия вашей визы истек, мы настоятельно рекомендуем вам покинуть Россию до 15 июня», - отметили в посольстве.

 
 
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Кроме того, посольство в Москве не будет предлагать стандартные нотариальные услуги в обозримом будущем.
 
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