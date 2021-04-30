Источник материала: UDF



Фото: dpa

«Сокращение услуг связано с уведомлением правительства России о своем намерении запретить представительству США в России нанимать иностранных граждан в любом качестве», - пояснили там.

«Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и срок действия вашей визы истек, мы настоятельно рекомендуем вам покинуть Россию до 15 июня», - отметили в посольстве.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Посольство США в России прекратит выдачу виз россиянам Кроме того, посольство в Москве не будет предлагать стандартные нотариальные услуги в обозримом будущем.

По информации дипмиссии, она сократит объем предлагаемых консульских услуг, будет предоставлять экстренные услуги только для граждан США.Кроме того, посольство в Москве не будет предлагать стандартные нотариальные услуги в обозримом будущем.