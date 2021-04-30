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Первый энергоблок БелАЭС остановлен для проведения регламентных работ

30.04.2021 16:19 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершен первый этап опытно-промышленной эксплуатации, в рамках которого отработаны все режимы работы энергоблока на различной мощности — 50%, 75%, 90% и 100% от номинальной. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

По его словам, на данном этапе выполнено около 400 исследований и испытаний технологических систем.

«Все испытания завершены успешно. Оформлены необходимые отчетные документы, предусмотренные регламентом», - подчеркнул Михадюк, которого цитирует пресс-служба Минэнерго.

В настоящее время первый блок остановлен для проведения регламентных работ, в том числе по отдельным моментам, которые генподрядчик по требованию белорусской стороны должен был снять для того, чтобы перейти к следующему этапу - комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки (проводится в течение 15 суток).

«Вчера мы провели оперативное совещание на станции, где подробно разобрали вопросы по выполнению доводки оборудования, прошли по каждому пункту. И можно сказать, что те работы, которые намечались, завершаются сегодня», - проинформировал замминистра.

Сейчас оформляются необходимые документы для того, чтобы перейти на следующий этап опытно-промышленной эксплуатации.

«Мы планируем, что в ближайшее время перейдем к комплексному опробованию оборудования энергоблока на номинальной мощности реакторной установки - после того, как необходимые документы будут подготовлены и рассмотрены Госатомнадзором», - резюмировал Михадюк.

 
 
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На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершен первый этап опытно-промышленной эксплуатации, в рамках которого отработаны все режимы работы энергоблока на...
 
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