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Джоли впервые рассказала о последствиях развода с Питтом
30.04.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые высказалась о разводе с Брэдом Питтом: звезда призналась, что столкнулась с серьезными последствиями разрыва.
Даже спустя пять лет после официального развода с Питтом Джоли не может спокойно говорить о бывшем муже. Но, кажется, что болезненный разрыв помог ей в карьере. Недавно Джоли получила роль женщины, которая пытается бороться с посттравматическим синдромом в картине "Те, кто желают мне смерти". И справилась со своей задачей лишь благодаря опыту.
В новом интервью Джоли неожиданно разоткровенничалась и ясно дала понять, насколько тяжело ей было после ухода Питта.
Во время разговора с журналистом издания Entertainment Tonight, актриса призналась, что работа исцелила ее и вернула к жизни после развода с супругом.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
"Я была точно такой же, как моя героиня – абсолютно сломленной. Но только вместе с ней я сумела поставить себя на ноги", – отметила голливудская дива.
Напомним, что бракоразводный процесс знаменитостей затянулся и продолжается по сей день: недавно Джоли решила обвинить Питта в домашнем насилии и
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