Джоли впервые рассказала о последствиях развода с Питтом

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые высказалась о разводе с Брэдом Питтом: звезда призналась, что столкнулась с серьезными последствиями разрыва.

Даже спустя пять лет после официального развода с Питтом Джоли не может спокойно говорить о бывшем муже. Но, кажется, что болезненный разрыв помог ей в карьере. Недавно Джоли получила роль женщины, которая пытается бороться с посттравматическим синдромом в картине "Те, кто желают мне смерти". И справилась со своей задачей лишь благодаря опыту.

В новом интервью Джоли неожиданно разоткровенничалась и ясно дала понять, насколько тяжело ей было после ухода Питта.

Во время разговора с журналистом издания Entertainment Tonight, актриса призналась, что работа исцелила ее и вернула к жизни после развода с супругом.

"Я была точно такой же, как моя героиня – абсолютно сломленной. Но только вместе с ней я сумела поставить себя на ноги", – отметила голливудская дива.

Напомним, что бракоразводный процесс знаменитостей затянулся и продолжается по сей день: недавно Джоли решила обвинить Питта в домашнем насилии и подключила к этому приемного сына Мэддокса.

Читайте также:

"Джоли довела?": Питт в инвалидном кресле напугал поклонников

Питт подколол Ди Каприо со сцены "Оскара", но этого никто не заметил

Джоли с новой стрижкой и в стильном тренче произвела фурор в сети