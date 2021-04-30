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Первый "полет" поезда "Ласточка" из Минска в Москву в фотографиях
30.04.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первая "Ласточка" отправилась в Москву 30 апреля со станции "Минск-Пассажирский" ровно в 16:00.
Билеты были
В поездах дальнего следования, курсирующих на российско-белорусском направлении, действуют противоэпидемические меры обоих государств.
Ежедневно между столицами России и Беларуси будут курсировать по два рейса "Ласточек" по зеркальному расписанию:
№ 717/722: отправление в 6:20 и прибытие в 13:10 (с остановкой в Смоленске)
Время в пути составит чуть меньше семи часов.
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Скоростной поезд "Ласточка" начал курсировать в пятницу между Минском и Москвой. Смотрите в фотоленте Sputnik, как провожали состав.
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