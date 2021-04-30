Источник материала: Sputnik Беларусь

Первая "Ласточка" отправилась в Москву 30 апреля со станции "Минск-Пассажирский" ровно в 16:00.

Билеты были раскуплены за считаные часы после поступления в продажу. Это неудивительно: цены стартуют от 49 белорусских рублей (примерно 19 долларов – Sputnik), а в России с 1 по 10 мая объявлены "майские каникулы".

В поездах дальнего следования, курсирующих на российско-белорусском направлении, действуют противоэпидемические меры обоих государств.

Ежедневно между столицами России и Беларуси будут курсировать по два рейса "Ласточек" по зеркальному расписанию:

№ 717/722: отправление в 6:20 и прибытие в 13:10 (с остановкой в Смоленске)

№ 721/718: отправление в 16:00 и прибытие в 22:55 (с остановкой в Вязьме и Смоленске)

Время в пути составит чуть меньше семи часов.

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