Безумные дети-убийцы. Самые жестокие преступления за всю историю!

Источник материала: ОНТ

Все убийцы преследуют разные цели, но вот что движет подростками, которые осознанно совершают жестокие убийства? Мы сделали для вас подборку, которая повергнет вас в шок!

Владимир Винничевский, самый молодой серийный убийца СССР, 15 лет



Фото: lenta.ru

Владимир Винничевский. Молодой парень с ангельским личиком начал убивать уже в 15 лет. Его жертвами были дети от 2 до 4 лет. С леденящей жестокостью он убивал малюток и насиловал. Известно о 18 случаях нападений, 8 из которых закончились гибелью.

Владимир родился в обеспеченной семье: отец – бывший чекист, мама – кассир. С раннего возраста у него было заикание, из-за чего он не мог найти общий язык со сверстниками. Парня нередко избивали, зная, что он не даст сдачи. Родители пытались вылечить сына от заикания, но это ни к чему не привело.

Из-за нелегкого положения сына в обществе родители старались его как-то задобрить: покупали дорогие игрушки, потакали всем его желаниям.

До 5 класса он хорошо учился, в поведении не было никаких отклонений. Но дальше произошел случай, из-за которого его выгнали из школы: он украл у папы револьвер и деньги с целью ограбить военный склад и сбежать с друзьями на Кавказ. Отец вовремя заметил продажу и вернул сына домой.



Фото: plus.obozrevatel.com

Нездоровый интерес к детям у Владимира появился в раннем возрасте. Подросток играл с детьми в песочнице, помогая строить замки и лепить пирожки. При этом дети постоянно жаловались на него, что он пытается их удушить, но взрослые не придавали этому особого значения, считая, что он просто заигрался.

Перед тем, как поймать убийцу, город погрузился в самый настоящий ужас. Дети исчезали один за другим, родители старались не отпускать своих малышей ни на шаг от себя, но убийства продолжались. Милиция и курсанты военных училищ выставили патрули на улице, чтобы наблюдать за всеми взрослыми, которые находятся в компании детей.

Убийцу выследил курсант из местной школы, доверившись своей интуиции. Курсант шел по следу маньяка и по пути встретил своих однокурсников, которые составили ему компанию. Держа небольшую дистанцию, ребята пошли за Владимиром вглубь леса. Не заметив слежки, хладнокровный убийца начал душить свою жертву. Здесь уже на подмогу подбежала троица отважных парней, которая схватила убийцу и отвезла в милицию.

11 ноября 1940 года Владимира расстреляли.

Мэри Флора Белл, Великобритания, 11 лет



Фото: weekend.rambler.ru

Мэри родилась в семье, где мать была проституткой. Часто, когда мама уезжала работать, дети оставались без присмотра.

Мэри с детства обладала кукольной внешностью и вызвала доверие у людей. В школе она показала себя с худшей стороны: часто избивала детей, плохо училась и лгала на каждом шагу. Родственники девочки пытались как-то помощь ей, но всю одежду она рвала в клочья, ненавидела объятия и поцелуи, при этом была глубоко верующей, мечтала уйти в монастырь.

Перед тем, как Мэри поймали, она совершила несколько покушений и одно убийство. Накануне похорон девочка без страха вошла в дом своей жертвы, чтобы посмотреть на свою работу.

31 июля 1968 года исчез трехлетний мальчик, тело которого вскоре обнаружили. На руках бритвой были вырезаны 2 буквы: «М» и «N». Мэри сама выдала себя, рассказывая, что мальчика убила ее подруга. В полиции Норма Белл (подруга с такой же фамилией) рассказала, что Мэри набросилась на малыша во время их прогулки, подруга убежала, а когда вернулась, увидела мертвое тело ребенка, изрезанное бритвой и ножницами.

Мэри Белл дали пожизненный срок, но в 1980 году ее освободили по амнистии. Известно, что она сменила имя и фамилию, родила дочь. Журналисты однажды обнаружили ее местонахождение, но в тот же день она скрылась в неизвестном направлении.

Жасмин Ричардсон, Канада, 11 лет



Фото: horrorzone.ru

С детства Жасмин увлекалась мистикой и считала себя не человеком, а вампиром. В подростковом возрасте она встретила свою любовь – Джереми Стейнке, которому было 23 года. Родители запрещали общение со взрослым парнем, поэтому пара общалась через популярные сервисы для молодежи: Nexopia и Vampire Freaks.

Идея об убийстве семьи пришла в голову именно девушке: «У меня есть план... Он начинается с того, что я убиваю их, а заканчивается тем, что я живу с тобой».

23 апреля 2006 года Жасмин впустила возлюбленного в свой дом, пока родители спят. Джереми зарезал родителей девушки, а она зарезала своего 8 летнего брата, которой умолял его не убивать.

В 2007 году девушку приговорили к 10 годам заключения, 4 из которых она провела в психиатрической больнице. В 2016 году девушка вышла на свободу и сменила имя.

По материалам сайтов life.ru , lenta.ru , vestnik.az , horrorzone.ru

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