|
Украина объявила Моргенштерна угрозой национальной безопасности и запретила рэперу въезд в страну
Источник материала: ОНТ
Музыкант Алишер Валеев, более известный как рэпер Моргенштерн, был внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Об этом
Российский музыкант был внесен в черный список по инициативе украинской Службы безопасности. Причины подобного решения не приводятся.
Моргенштерн отреагировал на решение Минкульта Украины в сторис своего Instagram.
Фото: instagram / morgen_shtern
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыкант Алишер Валеев, более известный как рэпер Моргенштерн, был внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Об этом информирует пресс-служба...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)