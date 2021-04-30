Украина объявила Моргенштерна угрозой национальной безопасности и запретила рэперу въезд в страну

Источник материала: ОНТ

Музыкант Алишер Валеев, более известный как рэпер Моргенштерн, был внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Об этом информирует пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Российский музыкант был внесен в черный список по инициативе украинской Службы безопасности. Причины подобного решения не приводятся.

Моргенштерн отреагировал на решение Минкульта Украины в сторис своего Instagram.

Фото: instagram / morgen_shtern

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram