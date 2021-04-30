Кот устроил забастовку и набрал миллионы просмотров в Сети

Источник материала: ОНТ

Рыжий кот по кличке Персик решил устроить забастовку. Ролик в TikTok набрал 12,4 миллиона просмотров и 2,4 миллиона лайков.

На кадрах хозяйка снимает, как ее питомец лапой качает жестяную миску и абсолютно не обращает на неё внимание. Девушка зовёт кота, трогает по спинке – ноль реакции. Видимо, он настолько проголодался, что ему уже ничего интересно.

В комментариях кто-то пожалел кота: «Бедный кот, у него нет еды». Кто-то посмеялся: «Я подумал, он сломался». А кто-то увидел в нём себя: «Уровень моего пофигизма».

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