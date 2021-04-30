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Байден 30 секунд искал находившуюся в кармане маску
Источник материала: ОНТ
Президент США Джо Байден около 30 секунд не мог найти маску, которая находилась у него в кармане. Политику из-за неловкого инцидента пришлось задержаться на сцене после выступления в Джорджии.
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После американский лидер обратился к публике и заявил, что «у него проблема». Вскоре Байден все-таки нашел маску в кармане брюк. Президент США поднял ее и показал публике.
Фото: Pixabay
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Президент США Джо Байден около 30 секунд не мог найти маску, которая находилась у него в кармане. Политику из-за неловкого инцидента пришлось задержаться на сцене...
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