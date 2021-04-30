Байден 30 секунд искал находившуюся в кармане маску

Источник материала: ОНТ

Президент США Джо Байден около 30 секунд не мог найти маску, которая находилась у него в кармане. Политику из-за неловкого инцидента пришлось задержаться на сцене после выступления в Джорджии.

По сведениям FOXnews, американский Президент после своего выступления остался стоять за кафедрой и листал страницы в папке. Далее глава США начал проверять все вокруг себя. На сцену вышли жена Президента Джилл Байден и сенаторы от Джорджии Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Джо Байден признался, что не может найти свою маску.

После американский лидер обратился к публике и заявил, что «у него проблема». Вскоре Байден все-таки нашел маску в кармане брюк. Президент США поднял ее и показал публике.

Фото: Pixabay

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