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Известные музыканты, которые сыграли в кино. Успешно или нет - решать вам!
Источник материала: ОНТ
В настоящее время, добившись успеха в одном деле, многие стремятся проявить себя в новой сфере. Дизайнеры пробуют себя в роли телеведущих, спортсмены – в роли моделей, а музыканты становятся актерами. Некоторые считают, что так не должно быть и это неправильно, но если есть шанс, то нужно скорее им воспользоваться! Представляем 5 известных музыкантов, которые сыграли запоминающиеся роли в кино.
Мадонна
Мадонна – известная певица, обладающая прекрасным голосом. Но, к сожалению, не все оценили ее актерский талант. Ей выдалось сыграть роль в фильме «Унесенные», режиссером которого был ее бывший муж Гай Ричи. После просмотра поклонники сделали вывод, что недостаточно быть хорошим режиссером, чтобы роль твоей жены была оценена.
Бейонсе
Этой певице повезло больше – ее актерская игра привела к себе множество фанатов. Одна из самых лучших ролей Бейонсе была в фильме «Одержимость», в котором она сыграла отрицательного персонажа.
Дженнифер Лопес
Дженнифер носит звание певицы и актрисы. С самого начала она была танцовщицей, а потом решила стать певицей, после чего у нее резко появилось желание сниматься в кино. В ее копилке собрано немало интересных ролей, и самый известный фильм с ее участием – «Госпожа Горничная».
Эминем
Эминем – популярный рэпер, который принял участие в съемках фильма «Восьмая миля», где подробно рассказал зрителям свою историю. Многие считают, что фильм стал известен из-за участия этого великого исполнителя.
Барбара Стрейзанд
На такую шикарную певицу невозможно было не обратить внимания продюсерам Голливуда. Ее опыт в съемках фильма «Знакомство с Факерами-2» отлично показал, что у Барбары прекрасно получается играть яркие роли.
Кортни Лав
Эта исполнительница известна своей непредсказуемостью, но ее все равно пригласили на съемки в кино. Она снималась не в самых популярных фильмах, но это не делает их менее интересными: «Ритм», «Человек на луне», «24 часа».
Джастин Тимберлейк
Многие были удивлены талантом этого исполнителя. Его способности заметили продюсеры и режиссеры Голливуда. Один из лучших фильмов с участием Джастина – «Время».
Уилл Смит
В начале своего пути актер пробовал себя в роли рэпера, но съемки фильма «Люди в черном» сделали его известным совсем в другой сфере. Теперь, скорее всего, никто не вспомнит о его карьере музыканта.
Шер
Благодаря своему необычному образу Шер выдалась возможность сыграть во многих фильмах, к примеру: «Во власти Луны» и «Русалки». Но самая лучшая роль исполнена на съемках фильма «Иствикские ведьмы».
Бьорк
Большинство публичных личностей боятся показывать себя в повседневном образе, но эта звезда без стеснений снялась в фильме «Танцующая в темноте».
Уитни Хьюстон
Актриса приняла участие в съемках романтического фильма «Телохранитель». Этот фильм сопровождается великой песней «I will always love you», которую и по сей день напевает весь мир.
Джаред Лето
Джаред Лето известен всему миру как профессиональный музыкант, а его группа «30 Seconds to Mars» собирает на своих концертах целые стадионы. Тем не менее, Лето принимает участие в интересных проектах в качестве актера. За свою карьеру он сыграл в таких известных фильмах, как «Реквием по мечте», «Господин Никто», а в 2014 году он вообще получил статуэтку премии «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей».
По материалам сайта
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В настоящее время, добившись успеха в одном деле, многие стремятся проявить себя в новой сфере. Дизайнеры пробуют себя в роли телеведущих, спортсмены – в роли...
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