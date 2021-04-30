Известные музыканты, которые сыграли в кино. Успешно или нет - решать вам!

Источник материала: ОНТ

В настоящее время, добившись успеха в одном деле, многие стремятся проявить себя в новой сфере. Дизайнеры пробуют себя в роли телеведущих, спортсмены – в роли моделей, а музыканты становятся актерами. Некоторые считают, что так не должно быть и это неправильно, но если есть шанс, то нужно скорее им воспользоваться! Представляем 5 известных музыкантов, которые сыграли запоминающиеся роли в кино.





Мадонна



Фото: film.ru

Мадонна – известная певица, обладающая прекрасным голосом. Но, к сожалению, не все оценили ее актерский талант. Ей выдалось сыграть роль в фильме «Унесенные», режиссером которого был ее бывший муж Гай Ричи. После просмотра поклонники сделали вывод, что недостаточно быть хорошим режиссером, чтобы роль твоей жены была оценена.

Бейонсе



Фото: quote.rbc.ru

Этой певице повезло больше – ее актерская игра привела к себе множество фанатов. Одна из самых лучших ролей Бейонсе была в фильме «Одержимость», в котором она сыграла отрицательного персонажа.

Дженнифер Лопес



Фото: profty.com

Дженнифер носит звание певицы и актрисы. С самого начала она была танцовщицей, а потом решила стать певицей, после чего у нее резко появилось желание сниматься в кино. В ее копилке собрано немало интересных ролей, и самый известный фильм с ее участием – «Госпожа Горничная».

Эминем



Фото:studio21.ru

Эминем – популярный рэпер, который принял участие в съемках фильма «Восьмая миля», где подробно рассказал зрителям свою историю. Многие считают, что фильм стал известен из-за участия этого великого исполнителя.

Барбара Стрейзанд



Фото: 7info.ru

На такую шикарную певицу невозможно было не обратить внимания продюсерам Голливуда. Ее опыт в съемках фильма «Знакомство с Факерами-2» отлично показал, что у Барбары прекрасно получается играть яркие роли.

Кортни Лав



Фото: popcornnews.ru

Эта исполнительница известна своей непредсказуемостью, но ее все равно пригласили на съемки в кино. Она снималась не в самых популярных фильмах, но это не делает их менее интересными: «Ритм», «Человек на луне», «24 часа».

Джастин Тимберлейк



Фото6 sova.ponominalu.ru

Многие были удивлены талантом этого исполнителя. Его способности заметили продюсеры и режиссеры Голливуда. Один из лучших фильмов с участием Джастина – «Время».

Уилл Смит



Фото: film.ru

В начале своего пути актер пробовал себя в роли рэпера, но съемки фильма «Люди в черном» сделали его известным совсем в другой сфере. Теперь, скорее всего, никто не вспомнит о его карьере музыканта.

Шер



Фото: salvemusic.com.ua

Благодаря своему необычному образу Шер выдалась возможность сыграть во многих фильмах, к примеру: «Во власти Луны» и «Русалки». Но самая лучшая роль исполнена на съемках фильма «Иствикские ведьмы».

Бьорк



Фото: tehnot.com

Большинство публичных личностей боятся показывать себя в повседневном образе, но эта звезда без стеснений снялась в фильме «Танцующая в темноте».

Уитни Хьюстон



Фото: gazeta.ru

Актриса приняла участие в съемках романтического фильма «Телохранитель». Этот фильм сопровождается великой песней «I will always love you», которую и по сей день напевает весь мир.

Джаред Лето



Фото: fun.24tv.ua

Джаред Лето известен всему миру как профессиональный музыкант, а его группа «30 Seconds to Mars» собирает на своих концертах целые стадионы. Тем не менее, Лето принимает участие в интересных проектах в качестве актера. За свою карьеру он сыграл в таких известных фильмах, как «Реквием по мечте», «Господин Никто», а в 2014 году он вообще получил статуэтку премии «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Далласский клуб покупателей».

По материалам сайта peopletalk.ru

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