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Лиза Арзамасова и Илья Авербух объявили, что станут родителями

30.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

26-летняя актриса Лиза Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух объявили, что станут родителями. Видео с признанием актриса выложила у себя в Instagram.

На кадрах заметно, что у Лизы уже округлился живот. Она буквально светится от счастья, а Илья Авербух преисполнен нежности. 

Напомним, что пара поженилась в декабре 2020 года. Медовый месяц супруги провели в Сочи.

Фото: instagram.com/liza_arzamasova


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26-летняя актриса Лиза Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух объявили, что станут родителями. Видео с признанием актриса выложила у себя в Instagram. На кадрах...
 
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