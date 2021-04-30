|
Лиза Арзамасова и Илья Авербух объявили, что станут родителями
Источник материала: ОНТ
26-летняя актриса Лиза Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух объявили, что станут родителями. Видео с признанием актриса выложила у себя в
На кадрах заметно, что у Лизы уже округлился живот. Она буквально светится от счастья, а Илья Авербух преисполнен нежности.
Напомним, что пара поженилась в декабре 2020 года. Медовый месяц супруги провели в Сочи.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26-летняя актриса Лиза Арзамасова и 47-летний фигурист Илья Авербух объявили, что станут родителями. Видео с признанием актриса выложила у себя в Instagram. На кадрах...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)